Humanoidni robot kompanije Figure sada može da posmatra, uči i obavlja zadatke autonomno

Brett Adcock iz Figure-a je vikend nazvao “trenutkom ChatGPT-a” za humanoidnu robotiku.

Čini se da smo sada upravo na prelomnoj tački tehnološke i društvene revolucije

Sada znamo na šta misli: robot sada može da posmatra ljude dok obavljaju zadatke, gradi svoje razumevanje kako da ih obavi i početi ih obavljati potpuno autonomno.

Humanoidni roboti opšte namene moraće da se nose sa raznim zadacima. Trebaće im razumevanje svih alata i uređaja, objekata, tehnika i ciljeva koje mi ljudi koristimo da bismo obavljali stvari, i moraće da budu jednako fleksibilni i prilagodljivi kao što smo mi u ogromnom opsegu dinamičnih radnih okruženja.

Neće biti korisni ako im je potreban tim programera koji će im reći kako da obave svaki novi posao; moraće da posmatraju i uče – i multimodalne veštačke inteligencije sposobne za posmatranje i tumačenje videa, a zatim upravljanje robotikom da repliciraju ono što vide, napravile su revolucionarne korake u poslednjim mesecima, kao što je pokazano neverovatnom demonstracijom “velikog modela ponašanja” Toyote u septembru.

Ali Toyota koristi robotske ruke na klupi, u istraživačkom centru. Figure, poput Tesle, Agility-a i sve većeg broja drugih kompanija, usmerena je na potpuno samoodržive humanoide koji teorijski mogu da uđu u bilo koje radno okruženje i na kraju da naučite da preuzmu bilo koji ljudski zadatak

Adcock je rekao da se nada da će robot 01 biti postavljen i demonstrirati korisne zadatke oko Figure-ovih prostorija do kraja 2023. godine – i iako se to do sada ne čini ostvarenim, sposobnost posmatranja i učenja kod humanoida je zaista velika vest.

Demonstracija koja je u pitanju, napomenimo, nije najimpresivniji zadatak; Figure robot pokazuje da može da radi sa Keurig aparatima za kafu, sa već postavljenom šoljom. Odgovara na verbalnu komandu, otvara gornji poklopac, stavlja kafu u aparat, zatvara poklopac i dozvoljava osobi koja je tražila kafu da sam uzme punu šolju iz aparata.

Dakle, da, fer je reći da ljudi i Keurig aparat još uvek obavljaju neki težak posao ovde – ali to nije poenta. Poenta je da je Figure robotu trebalo 10 sati da prouči video, i sada može samostalno da obavi nešto. Dodao je novu autonomnu radnju u svoju biblioteku, prenosivu na bilo koji drugi Figure robot koji radi na istom sistemu putem “swarm learning”.

Ako je taj proces učenja snažan u širokom spektru različitih zadataka, onda nema razloga da ne vidimo novi video kao što je ovaj svaki drugi dan, dok 01 uči da radi sve, od ljuštenja banana, do stavljanja stranica u svesku sa kopčama, do odvrtanja i zavrtaanja poklopaca sa teglama, do korišćenja ključeva, bušilica, brusilica i odvijača.

Nije daleko vreme kada će moći da ode do kuhinje, proveri da li je Keurig priključen i ima dovoljno vode, napravi kafu pritiskom na dugme, i donese je do vašeg stola bez prosipanja – složen zadatak koji koristi njegove sposobnosti hodanja i veliki jezički model veštačke inteligencije sposoban da stvari razloži na izvodljive korake.

Dakle, ne zadržavajte se na kafi; pratite ovaj prostor. Ako Figure-ov robot zaista sada zna kako da posmatra i uči, doživećemo ozbiljno ubrzanje u divljem svetu komercijalne humanoidne robotike kako 2024. počinje da se razvija. I čak i ako Figure preteruje sa svojim mogućnostima, neće proći dugo, a ima još nekoliko timova koji žure da isporuče robote sa ovim sposobnostima. Ovo se dešava.

Nemojte da napravite grešku: humanoidni roboti imaju potencijal da budu apsolutno revolucionarna tehnologija jednom kada budu implementirani u velikom obimu, sposobni da fundamentalno promene svet na načine koje čak ni Adcock i drugi lideri u ovoj oblasti ne mogu da predvideti. Meteorski uspon GPT i drugih jezičkih modela veštačke inteligencije jasno je stavio do znanja da ljudska inteligencija neće još dugo biti tako posebna, a paralelan rast humanoida apsolutno je dizajniran da stavi tačku na ljudski rad.

Trenutno se dešavaju stvari koje bi bile apsolutno nezamislive čak i pre pet godina. Čini se da smo sada upravo na prelomnoj tački tehnološke i društvene revolucije veće od poljoprivrednih ili industrijskih revolucija, koje bi mogle otključati svet neviđene lakoće i obilja.

Izvor: Newatlas

