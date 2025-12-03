Humanoidni robot uznemirio publiku jer previše liči na čoveka (VIDEO)

XPENG je na AI Day događaju predstavio hiperrealističnog humanoidnog robota IRON, koji je izazvao talas neverice među publikom.

Zbog načina na koji je robot hodao, gestikulirao i koordinisano se kretao, mnogi su bili uvereni da se unutra krije čovek. Da bi otklonili sumnje, inženjer kompanije čak je zasekao deo sintetičke kože robota i otkrio metalni skelet – trenutak koji je XPENG predstavio kao dokaz svoje filozofije “born-from-within” dizajna.

IRON je projektovan oko bioničke kičme, veštačkih mišića i fleksibilne sintetičke kože, koji zajedno imitiraju ljudsku anatomiju. Za razliku od kompanija koje godinama razvijaju napredne robotske sisteme i imaju značajno veće budžete, XPENG ne pokušava da napravi još jednog Atlasa. Njihov fokus je humanoid koji deluje ljudski – u pokretu, pojavi i načinu na koji komunicira sa ljudima.

Kompanija posebno ističe izgled, pokrete i emocionalni utisak IRON-a, više nego tehničke specifikacije. Cilj nije najjači ili najbrži humanoid, već robot koji ublažava emocionalnu distancu između čoveka i mašine. XPENG IRON tretira kao prilagodljivu platformu – različiti tipovi tela, puna telesna sintetička koža, pa čak i izbor pola, dužine kose ili stila odeće deo su planirane personalizacije. „Možete izabrati malo krupnijeg IRON-a ili vitkijeg, prilagodite ga svojim željama”, rekao je direktor He Xiaopeng, dodajući da bi kupci jednog dana robota mogli da biraju poput automobila.

Ovakav pristup ima jasan cilj: robot mora da bude funkcionalan, ali i prijatan, „topliji” i intuitivniji za ljude. XPENG se time direktno suprotstavlja fenomenu uncanny valley – nelagodi koja nastaje kada robot izgleda gotovo, ali ne sasvim ljudski. Korišćenje poznatih proporcija, mekih površina i tečnih pokreta ima za cilj da smanji taj raskorak i omogući prirodnije prihvatanje robota u svakodnevnim okruženjima.

Demonstracija, posebno trenutak seciranja sintetičke kože, je trebalo da potvrdi da se iza IRON-ovog realističnog kretanja ne krije trik, već unutrašnja arhitektura koja verno prati ljudsko telo. Umesto futurističkog, hladnog dizajna, XPENG se opredeljuje za vizuelnu bliskost – prepoznatljive oblike tela, siluete i stilizaciju koja smanjuje osećaj otuđenosti.

Masovna proizvodnja IRON-a planirana je za kraj 2026. godine, za komercijalna okruženja poput prodavnica, kancelarija, recepcija i prostora za interakciju sa posetiocima. Ipak, deo stručne javnosti ostaje skeptičan: demonstracije u kontrolisanim uslovima su jedno, a sigurno, pouzdano i predvidivo ponašanje u realnom, haotičnom okruženju nešto sasvim drugo.

Ipak, XPENG je jasnom prezentacijom poslao poruku da humanoidi ne mogu osvajati ljudsko poverenje samo vizuelnim efektnim trikovima ili distancom mašinske hladnoće. Prava prihvaćenost, čini se, zavisi od toga da li robot može da deluje dovoljno – i uverljivo – ljudski.