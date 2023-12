Musk-ova kompanija Hyperloop One objavila bankrot

Kompanija je želela da izgradi sistem za brzi transport između Evrope i Kine.

Kompanija je osnovana 2014.godine

Hyperloop One kompanija je nekada sanjala o izgradnji brzog transportnog sistema između Evrope i Kine, koji bi mogao da preveze teret od jednog kraja do drugog za samo jedan dan. Međutim, to će ostati jedan od mnogih ciljeva koje kompanija neće moći da ostvari. Hyperloop One se gasi a Bloomberg je objavio izveštaj o zatvaranju kompanije. Kompanija je osnovana 2014. godine nakon najave Elon-a Musk-a i njegovoj viziji za hyperloop transport.

Kompanija je prvobitno imala za cilj da pruži transport kako za teret tako i za ljude u obliku kapsula koje putuju kroz zatvorene metalne cevi na velikim udaljenostima brzinama sličnim avionima. Od 2017.godine do 2022. godine, kompanija je bila poznata kao Virgin Hyperloop One zbog ulaganja Virgin Grupe Ričarda Bransona. Međutim, prošle godine je Virgin tiho povukao svoje brendiranje kada je kompanija odlučila da napusti planove transportovanja putnika kako bi se fokusirala na izgradnju samo servisa za teret. Hyperloop One je otpustio preko 100 članova osoblja početkom prošle godine zbog promene prioriteta.

Prema izveštajima, kompanija već neko vreme ima finansijske probleme i značajno nikada nije osigurala ugovor za izgradnju funkcionalnog sistema hyperloop-a. Sada je otpustila većinu svojih preostalih zaposlenih, a oni koji su ostali biće otpušteni do 31. decembra. Do tada, zaposleni će samo nadgledati prodaju imovine kompanije.

Izvor: Engadget

