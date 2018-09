HyperX predstavio nove proizvode

HyperX brend je 30. decembra, predstavio nekoliko novih proizvoda na ovogodišnjem Gamescom sajmu održanom u Kelnu. Do sada poznat pre svega po proizvodima namenjenim PC igračima, HyperX je ovoga puta predstavio i novu porodicu gaming periferija namenjenih konzolnim gamerima, u kojoj se nalaze i prve HyperX Earbuds slušalice, pogodne za Switch ili mobilne igrače. Ove slušalice kompletiraju konzolnu liniju HyperX proizvoda, imajući u vidu da su nedavno lansirane i prve Sony licencirane Cloud slušalice za PS4, koje se pridružuju osveženim CloudX slušalicama za Xbox.

HyperX Cloud Earbuds slušalice

Usmerene ka Nintendo Switch igračima, Cloud Earbuds slušalice su kreirane za gejmere koji traže slušalice koje ulaze u uši. Ovo su za HyperX prve 3.5mm stereo slušalice koje ulaze u uši. Sa podrškom za voice chat preko standardnog ulaza za slušalice Nintendo Switch konzole, Fortnite i druge popularne igre koje podržavaju in-game chat dobijaju direktnu in-line mic podršku u handheld modu rada konzole. Slušalice su dizajnirane tako da kabl koji je usmeren 90 stepeni u odnosu glavni deo koji ulazi u uho, ne prestavljaja smetnju tokom igranja. Veliki silikonski završeci su napravljeni tako da se prilagode svim oblicima ušne školjke, a 13mm drajveri donose bogato in-game audio iskustvo. Ovaj proizvod takođe dolazi i sa dvogodišnjom garancijom, kao i besplatnom tehničkom podrškom.

HyperX Cloud za PS4

HyperX Cloud slušalice za PlayStation 4 (PS4) prvi su zvanični HyperX licencirani proizvod od strane Sony Interactive Entertainment LLC. Ove slušalice su dizajnirane specifično za PlayStation 4 gamere, uz komplementarnu plavu boju koja je karakteristična za PlayStation brend, in-line audio kontrole, kao i udobrnost. HyperX Cloud za PS4 donose drajvere širine 53mm, koji garantuju visok kvalitet zvuka, dok je za izdržljivost zadužena aluminijumska osnova. Tu je i mikrofon namenjen in-game chatu, koji po potrebi možete i skinuti ukoliko slušate muziku ili gledate video sadržaje. Sa druge strane, kompetitivni gameri mogu da uživaju HyperX mekanoj peni, jastučićima od kože i podesivom osnovom, čija kombinacija garantuje ultimativnu udobnost pri korišćenju.

HyperX CloudX

HyperX CloudX Pro Gaming Headset dizajniran je za Xbox igrače, a testiran i odobren od kompanije Microsoft. Slušalice rade sa Xbox Elite Wireless kontrolerom, kao i sa drugim Xbox One kontrolerima koji podržavaju 3.5mm stereo jack ili sa mobilnim uređajima. Donosi imerzivni in-game zvuk, tako da se gameri mogu prepustiti igranju i takmičenju. Kvalitet zvuka ovih slušalica nam obezbeđuje kristalno čiste niske, srednje i visoke tonove, a tu su i hi-fi mogućnosti sa 53mm drajverima, unapređena reprodukcija bas tonova, kao i closed-cup dizajn. Aluminijumski okvir daje dugotrajnu stabilnost i izdržljivost. Prikladne in-line audio kontrole omogućavaju da podesite jačinu zvuka ili prigušite mikrofon već na kablu slušalica, dok odvojivi noise-cancelling mikrofon donosi i jasniji kvalitet glasa kao i značajno smanjenu pozadinsku buku prilikom in-game chat-a. Mikrofon se lako priključuje kada vam je potreban, a može se jednostavno skinuti. Takođe je sertifikovan od strane TeamSpeaka, a kompatibilan je i sa Discord, Skype, Ventrilo, Mumble i RaidCall platformama.

HyperX Pulsefire FPS Pro miš

Pulsefire FPS Pro miš koristi ergonomski dizajn kako bi odgovorio na potrebe igrača koji miš drže celim dlanom ili u popularnom “kandža” stilu. Donosi tri DPI podešavanja od 800, 1600 i 3200 DPI. Neklizajući bočni držači donose sigurno rukovanje, a optimalna distribucija težine od svega 95 grama idealna je za brze pokrete rukom. HyperX Pulsefire FPS Pro takođe ima i fleksibilni pleteni kabal, kao i velike klizaljke sa donje strane za glatke pokrete u svim pravcima. Ovaj gaming miš ima memoriju koja omogućuje prilagodljive svetlosne efekte, sa do tri profila za igranje u pokret.

HyperX Alloy FPS RGB tastatura

HyperX Alloy FPS RGB tastatura ima LED lampice ispod svih tastera koje pojačavaju RGB pozadinsko osvetljenje. Alloy FPS RGB takođe ne zauzima puno mesta, kako bi gameri imali više prostora za miš. Tastatura tokođe ima i prikladni USB ulaz, kao i pleteni kabal koji je moguće otkačiti za maksimalnu portabilnost, a pri tom je i otporan na vodu. Samo telo tastature je izrađeno od čelika, što omogućuje veliku stabilnost prilikom korišćenja, čak i u najnapetijim gaming situacijama. Silver Speed prekidači procenjeni su na preko 70 miliona pritisaka. Ova mehanička tastatura omogućuje i snimanje do tri različita profila koja definiše korisnik, što donosi portabilnost bez potrebe da se ponovo instalira software.

Predator DDR4 RGB memorija

Predator DDR4 RGB od sada je dostupan u brzinama do 4000MHz, a HyperX Predator DDR4 memorija ima povećanu brzini i kapacitete do 128GB, uz frekvencije do 4133MHz. HyperX memorija je namenjena PC entuzijastima koji prave svoje konfiguracije i koji traže brze memorije. Novi Predator DDR4 RGB i Predator DDR4 zadovoljavaju potrebe sistemske memorije gamerima koji koriste poslednje Intel ili AMD procesore. Donose Intel XMP-ready profile koji su optimizovani za poboljšane performanse. HyperX Predator DDR4 RGB takođe dolazi i opremljen LED osvetljenjem koje podržava fluidne RGB svetlosne efekte. Kontrolu osvetljenja podržava veliki broj proizvođača matičnih ploča kao što su ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync i Asrock Polycom RGB.

