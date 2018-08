HyperX širi ponudu Predator DDR4 RGB i Predator DDR4 memorija

HyperX, gejming odeljenje kompanije Kingston Technology, Inc., najavljuje širenje svoje Predator DDR4 RGB i Predator DDR4 linije memorijskih modula. Predator DDR4 RGB je sada dostupan u brzinama do 4000MHz, dok HyperX Predator DDR4 memorija sada ima povećanu brzinu i kapacitete do 128GB i frekvencije do 4133MHz. HyperX memorija dizajnirana je za entuzijaste koji se bave sastavljanjem računarskih konfiguracija, kojima je potrebna brza memorija. Novi Predator DDR4 RGB i Predator DDR4 zadovoljavaju memorijske potrebe za igračke sisteme koji koriste najnovije Intel ili AMD procesore. Predator DDR4 i Predator DDR4 RGB poseduju Intel XMP profile optimizovane za povećanje performansi. HyperX Predator DDR4 RGB takođe dolazi sa LED osvetljenjem koje omogućuje fluidne RGB efekte. Memorija je kompatibilna sa softverom za kontrolu osvetljenja na velikom broju matičnih ploča poput ASUS Aura Sync, Gigabite RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync i Asrock Polycom RGB. HyperX Predator DDR4 donosi visoku frekvenciju, memoriju sa niskom latencijom, dostupnu u kapacitetima od 4GB-16GB u pojedinačnim modulima, kao i u setovima od dva, četiri ili osam modula, kapaciteta 16GB, 32GB, 64GB i 128GB. Svi moduli su 100-procentno fabrički testirani za brzinu a dolaze i sa doživotnom garancijom.

