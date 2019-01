Hyundai zamišlja budućnost u kojoj će se električna vozila puniti samostalno

Proizvođači električnih automobila planiraju da u narednim godinama znatno prošire kapacitete punjača za svoja vozila. Ali, kako se očekuje da će prodaja ovih vozila rasti eksponencijalnom linijom, obezbeđivanje dovoljnog broja punjača postaje sve teže ostvarivo. Tome doprinosi i činjenica da ljudi obično ostavljaju svoj automobil na punjenju daleko duže nego što je to zaista potrebno.

Hyundai i Kia veruju da su pronašli rešenje za taj problem. Oni su osmislili sistem koji će automatski odvesti električno vozilo na bežičnu stanicu za punjenje i čim se baterije napune, automatski će ukloniti vozilo i parkirati ga na neko drugo mesto.

Ove dve kompanije objavile su video snimak u kome se objašnjava pomenuti koncept. On se sastoji iz pomenute bežične stanice za punjenje (Automated Valet Parking Sistem) i aplikacije za telefon koja će ukazati vlasniku automobila na najbliže slobodne punjače. Takođe, ova aplikacija će obavestiti vlasnika i kada je proces punjenja završen. Vozač ne mora da sam odveze auto do punjača – za to će poslužiti autonomni sistem za vožnju. Kada se parkira na lokaciju za punjenje, ono će se obaviti putem bežične magnetne indukcije, a kada baterija bude potpuno puna, automobil će se sam pomeriti na najbliže parking mesto, kako bi oslobodio prostor za punjenje drugog vozila. Ista aplikacija može da posluži i za poziv automobila, da se samostalno doveze do lokacije na kojoj je vlasnik izašao.

Ovaj sistem je još uvek u fazi koncepta i verovatno će proći godine pre nego što neko počne zaista da ga koristi. Hyundai i Kia se nadaju da će ga prihvatiti i drugi proizvođači električnih vozila i razmatraju njegovu komercijalizaciju, ali tek nakon što se lansiraju autonomna vozila nivoa 4 (puna autonomija bez prisustva vozača), što se očekuje oko 2025. godine.

