I eksterni SSD-ovi dobijaju RGB

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, proizvoda sa NAND flashom i dodataka za mobilne uređaje, predstavlja eksterni RGB SSD ADATA SE770G. SE770G ima odlične performanse i privlačan dizajn, a nudi mogućnost povezivanja putem standarda USB3.2 Gen 2 i Type-C, brzine čitanja/pisanja do 1000/800 MB/s i veliku ploču sa RGB osvetljenjem.

Privlačan i sjajan

SE770G nije samo još jedan eksterni SSD u nizu. Prostranom pločom sa RGB osvetljenjem osvetliće radne prostore kod kuće i u pokretu uz atraktivan efekat sa kockastim paternom. Nekad je mesto eksternih SSD-ova bilo u drugom planu, dok su druga periferija i uređaji okićeni RGB svetlima bili u centru pažnje na radnim stolovima korisnika, no sada je pojavom modela SE700G došao trenutak da i eksterni SSD-ovi zasijaju punim sjajem.

Izvanredna brzina

Uz mogućnost povezivanja putem standarda USB 3.2 Gen 2, SE770G nudi brzine čitanja/pisanja do 1000/800 MB/s što je do 12,5 puta brže od uobičajenih eksternih hard diskova. To znači da može preneti 4K video veliku 10 GB za samo 20 sekundi. SE770G nudi i mogućnost povezivanja putem standarda USB Type-C što znači jednostavno priključivanje zahvaljujući simetričnom dizajnu priključka koji svaki put ulazi u ležište iz prve, bez obzira na usmerenje. Uz njegovu opštu praktičnost, SE770G će se svideti i igračima. Osim privlačnog RGB osvetljenja koje dodaje puno stila, ovaj eksterni SSD se može upariti sa igračkim konzolama za proširenje memorije i brže učitavanje igara.

Pokriveni svi glavni OS-ovi

SE770G podržava Android, macOS i Windows operativne sisteme. Korisnici mogu uživati u svojim video zapisima, fotografijama, muzici i svemu ostalom kad god požele i jednostavno deliti sadržaje između različitih uređaja.

Kako biste bili mirni i sigurni, ADATA SE770G dolazi sa trogodišnjom garancijom. Da biste saznali više o dostupnosti i cenama na određenim tržištima, obratite se najbližem predstavniku kompanije ADATA i pogledajte matični sajt kompanije ADATA.

