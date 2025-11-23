I posle 19 godina, Garry’s Mod dokazuje da još nije rekao poslednju reč

Jedna od najomiljenijih sandbox igara na PC-platformi, koja je svoj debi ostvarila pre gotovo dve decenije, dobila je veliko ažuriranje koje ponovo skreće pažnju gejming zajednice na ovaj kultni naslov. Garry’s Mod, igra koja je godinama bila sinonim za kreativnost, eksperimentisanje i neograničenu slobodu, ovim update-om potvrđuje da dobar koncept ne zastareva — već evoluira zajedno sa igračima.

Povratak u sandbox sa novim mogućnostima

Uprkos svojim godinama, Garry’s Mod ostao je jedna od najaktivnijih zajednica na Steamu. Novo ažuriranje donosi značajna tehnička unapređenja — brže učitavanje, stabilnije performanse, poboljšanu fiziku i bolju kompatibilnost sa modernim uređajima, uključujući Steam Deck. Pored toga, unapređena je i integracija sa Steam Workshop-om, omogućavajući kreatorima modova da lakše dele svoje radove i grade nove svetove.

Za igru ovog tipa, ažuriranje nije samo kozmetički dodatak — to je znak da je razvoj i dalje živ. Igrači koji već godinama održavaju Garry’s Mod u „životu“ sada dobijaju nove alate, što direktno utiče na kreativnost i dugovečnost igre.

Zašto igra i dalje ima veliku publiku

Sandbox igre opstaju onda kada pružaju slobodu, a Garry’s Mod je upravo taj primer — platforma koja ne nudi misije, već alat. Igrači sami biraju kako će se zabavljati: od izgradnje kompleksnih konstrukcija, do komičnih scena, eksperimenata sa fizikom i modova koji igru pretvaraju u potpuno nove žanrove.

Ovaj update podseća zašto je naslov i dalje relevantan. Novi igrači dobijaju priliku da otkriju igru u modernijem izdanju, dok se veterani vraćaju zbog boljih performansi i svežih mogućnosti. U vremenu kada AAA industrija zasipa publiku vizuelno impresivnim, ali često linearnim naslovima, Garry’s Mod ostaje podsetnik da kreativnost i sloboda mogu trajati duže od bilo kog trenda.

Garry’s Mod možda ima 19 godina, ali i dalje živi zahvaljujući zajednici koja ga nadograđuje, menja i oblikuje. A najnovije ažuriranje pokazuje da ova legenda još dugo neće otići u zaborav.

