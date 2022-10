I smešno i strašno: Epic nudi nove besplatne igre

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta dobijamo čak dva naslova – Darkwood i ToeJam & Earl: Back in the Groove! Zainteresovani će moći besplatno da ih preuzmu sve do 20. oktobra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Darkwood je nova igra i više od mračne šume – odličan horor zaplet s preživljavanjem. Igrač luta po otvorenom svetu i sakuplja sve ono što može da mu bude od koristi u borbi protiv mračnih senki. Sve oko njega se manje, a cilj mu je da pronađe dobro skrovište i da sačuva glavu do jutra. Sunce je spas, ali prvo treba preživeti šumsku noć.

ToeJam & Earl: Back in the Groove je nešto veselija igra s živim bojama. Junaci su se srušili na Zemlju, pa pokušavaju da se snađu i da ponovo sklope Rapmaster raketu. Dok se probijaju kroz nepoznati svet upoznaju raznorazne likove – neki su korisni, drugi ne toliko.

Ljubitelji horora, ali i oni koji vole manje strašne avanture, će se sigurno obradovati, a dobre ocene obećavaju sjajno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa obe igre valjda zato i nudi besplatno – Darkwood inače košta 14 evra, a ToeJam & Earl: Back in the Groove! 15 evra.

