Iako još nije startovao, Disney+ već ima više od milion pretplatnika

Novi Disniey-jev streaming servis, Disney+ biće lansiran sredinom novembra, ali već ima značajan broj sigurnih budućih korisnika. Do sada se za ovaj servis već pretplatilo više od milion zainteresovanih u SAD-u, objavila je analitičarska kuća Jumpshot. Podaci se odnose za period od kada je data mogućnost aktiviranja pretplate (25. avgust), pa do 14. oktobra.

Prema istraživanju koje je Jupshot sproveo, očekuju da će do 2024. godine Disney+ imati između 20 i 30 miliona pretplatnika u SAD-u. To se donekle slaže sa Disney-jevom prognozom da će do istog perioda imati 60 do 90 miliona korisnika širom sveta.

Objavljeni su i podaci da 31 odsto Disney+ pretplatnika već koristi jedan streaming servis, kao što su Amazon, Hulu ili Netflix, a 12.5 odsto je pretplaćeno na više streaming platformi. Broj Disney+ pretplatnika će se značajno povećati kada servis startuje, jer je Disney napravio partnerstvo sa Verizon-om, koji će svojim postojećim i novim korisnicima 4G i 5G unlimited pretplatnika ponuditi besplatan Disney+ servis na godinu dana.

Istraživanje je pokazalo da za Disney+ nisu zainteresovane samo porodice sa decom. I porodice čija su deca odrasla, pa i one koje ih nemaju pokazale su veliki interes za novi streaming servis, što pokazuje da je kompanija napravila dobar posao sa potpunim preuzimanjem Star Wars, Marvel i sličnih franšiza.

