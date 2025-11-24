IBM najavljuje Nighthawk i Loon kvantne čipove

Kompanija istražuje dva različita pristupa za postizanje računanja bez grešaka.

Nighthawk i Loon

IBM je predstavio dva kvantna čipa za koja veruje da bi mogla da demonstriraju „kvantnu prednost“ sposobnost kvantnog računara da reši problem brže od klasičnog računara. I to sve do kraja 2026. godine. Novi čipovi, Nighthawk i Loon, koriste različite pristupe povezivanju kubita, smanjuju greške i omogućavaju složenija računanja.

IBM Quantum Nighthawk je čip za koji kompanija veruje da može da ostvari kvantnu prednost. Do kraja 2025.godine, verzija Nighthawka koja će biti dostupna partnerima imaće „120 kubita povezanih sa 218 tunabilnih koplera nove generacije“ raspoređenih u kvadratnu mrežu za povezivanje. IBM tvrdi da će ovo omogućiti Nighthawku da „izvršava sklopove sa 30 procenata većom složenošću“. I to uz niže stope grešaka i rešava složenije probleme „koji zahtevaju do 5.000 dvo-kubitnih vrata“.

IBM Quantum Loon je eksperimentalniji čip koji povezuje kubite ne samo horizontalno, već i vertikalno. Veća povezanost omogućava manje grešaka i složenija računanja, što može dovesti do novih praktičnih primena kvantnih računara.

IBM takođe doprinosi novom zajedničkom kvantnom tragaču za kvantnu prednost. Kompanija ima saradnju sa Algorithmiq, istraživačima Flatiron instituta i BlueQubit-om, koji podržava tri eksperimenta za kvantnu prednost u proceni opažanja, varijacionim problemima i problemima sa efikasnom klasičnom verifikacijom, a istraživačka zajednica je pozvana da doprinese.

IBMov pristup se razlikuje od konkurenata poput Google-a jer se fokusira na povezivanje kubita u manjim grupama. Google je 2024. predstavio Willow čip koji je teorijski sposoban da demonstrira kvantnu prednost, a 2025. objavio algoritam „Quantum Echoes“ za Willow prvu proverljivu kvantnu prednost sa OTOC algoritmom.

Izvor: Engadget