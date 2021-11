IBM-ov novi kvantum čip neće biti simuliran od strane klasičnih superkompjutera

IBM tvrdi da je napravio veliki korak ka praktičnom kvantnom proračunu. Kompanija predstavila Eagle, kvantni procesor od 127 kubita. IBM tvrdi da je to prvi takav procesor koji ne može da simulira klasični superkompjuter.

IBM-ov kvantni procesor Eagle ima 127 kubita

IBM pripisuje napredak novom dizajnu koji kontrolne komponente procesora postavlja na više fizičkih nivoa, dok se kubiti nalaze na jednom sloju. To je dizajn za koji kompanija kaže da omogućava značajno povećanje računarske snage. Jedan aspekt Eagle-a o kojem kompanija trenutno ne govori je kvantni volumen. To je metrika koja pokušava da izmeri performanse kvantnog računara uzimajući holistički pogled na njegove različite delove. Ne samo da uzima u obzir kubite, već i način na koji oni međusobno komuniciraju. Što je kvantni volumen veći, to je kvantni računar sposobniji za rešavanje teških problema.

Bez poznavanja kvantne zapremine Eagle procesora, teško je reći kako se on upoređuje sa onim što već postoji. Prošlog oktobra, Honeywell je tvrdio da njegov System Model H1 ima kvantnu zapreminu od 128 sa samo 10 povezanih kubita. Ono što je takođe primetno kod Eagle-a je da IBM ne tvrdi kvantnu nadmoć. Prema kompaniji, to je korak ka prekretnici, ali procesor još nije na tački gde može da reši probleme koje klasični računari ne mogu.

