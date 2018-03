IBM predstavio „najmanji računar na svetu“

Kompjuteri ne moraju biti veliki uređaji koji zauzimaju mnogo prostora. Industrija je ovo shvatila pre nekoliko decenija, zbog čega danas imamo uređaje razumne veličine, a ne računare koji zauzimaju celu prostoriju (mada su i dalje tu, ali samo u specijalizovane svrhe). IBM je sada predstavio uređaj za koji kaže da je „najmanji računar na svetu“, manji i od zrna soli.

IBM je predstavio ovaj računar prvog dana IBM Think 2018 konferencije, u Las Vegasu, Nevada. Za računar koji je dimenzija 1mm x 1mm, kažu da je manji od zrna soli i da ima istu računarsku snagu kao x86 čip iz 1990. To svakako nije dovoljno za svakodnevne zadatke na koje se većina nas oslanja kod današnjih računara, ali to i nije svrha ovog čipa na prvom mestu. IBM kaže da će ovaj čip imati “nekoliko stotina hiljada tranzistora” i da će njegova proizvodnja koštati manje od deset centi. Biće u stanju da prati, komunicira, analizira i čak da radi sa podacima.

#IBM5in5: Within the next five years, cryptographic anchors and #blockchain technology will ensure a product’s authenticity – from point of origin to the hands of the customer. Learn more: https://t.co/cMNSfPKBpH #think2018 pic.twitter.com/pvsgb3gqeJ

— IBM Research (@IBMResearch) March 19, 2018