IFA 2020 se održava u „novom inovativnom“ obliku zbog Covid-19

IFA je na Twitter-u objavila da će na njenu predstojeću konferenciju 2020. godine uticati trenutna pandemija koronavirusa, ali da sajam neće otkazati. Berlinska vlada je zabranila da se događaji sa više od 5.000 učesnika održavaju do 24. oktobra 2020, daleko iza uobičajenog termina konferencije u septembru.

Umesto toga, organizatori konferencije kažu da će se IFA 2020 održati s „novim inovativnim konceptom“. Nije podeljeno ništa konkretnije što bi objasnilo kako očekuju da se ovo izvede, mada je teško zamisliti da to znači išta drugo osim nekakve vrste live strima.

Hans-Joachim Kamp, predsednik nadzornog odbora kompanije koja organizuje IFA sajam, u jednom od tvitova napisao je da su mu pomogli propisi koji sprečavaju održavanje velikih manifestacija poput IFA i mnogim izlagačima koji su možda planirali prisustvo na IFA 2020, da započnu pravljenje planova za to što će zameniti fizički događaj.

#IFA20: Set for an innovative concept designed for unprecedented times.

IFA Berlin is set to go ahead in 2020, but with an innovative new concept, following the decision by the Berlin government to ban all events with more than 5,000 participants until 24 October 2020.

1/6 pic.twitter.com/MLDvamLXzf

— IFA Berlin (@IFA_Berlin) April 21, 2020