IFA 2024: Samsung prikazuje moć svojih AI proizvoda za stvaranje povezanog sveta za sve

Samsung Electronics Co. Ltd. izašao je danas na pozornicu na IFA konferenciji koja proslavlja 100 godina inovacija, da bi nastavio svoju viziju „AI za sve.“ Prezentacija je još jednom pokazala hrabrost i posvećenost kompanije Samsung u demokratizaciji veštačke inteligencije, koja će omogućiti sve većem broju ljudi da uživaju benefite njenog korišćenja.

Šireći viziju AI za sve, na konferenciji su realizovani segmenti „AI upoznaje svet“ (AI Meets the World) i „AI upoznaje vas“ (AI Meets You) na kojima su govornici iz cele kompanije i njeni partneri demonstrirali ključnu ulogu koju AI igra u poboljšanju kvaliteta života korisnika, pružajući im alate koje mogu da koriste da svoj život učine bogatijim.

„Od naše prezentacije na IFA prošle godine, sve je više diskusija o veštačkoj inteligenciji i njenoj ulozi u našim životima“, rekao je Bendžamin Braun, direktor marketinga, Samsung Evropa. „U kompaniji Samsung ponosni smo na to što veštačku inteligenciju činimo pristupačnijom i razumljivijom i pokazujemo kako može da pojednostavi život umesto da ga komplikuje. Smatramo da bi AI trebalo da pomaže u svim domenima i da zadovoljava vaše potrebe i potrebe ljudi uopšte. Naši proizvodi sa omogućenom veštačkom inteligencijom, pružaju ljudima više vremena da se fokusiraju na stvari do kojih im je stalo.“

AI za sve

Samsung AI za sve obuhvata široki spektar proizvoda sa podrškom AI, od mobilnih uređaja, kućnih aparata i sistema za kućnu zabavu. Do kraja 2024. Samsung očekuje da će se u rukama korisnika naći 200 miliona uređaja sa Galaxy AI-em. Samsung shvata da se njegove AI karakteristike moraju prilagoditi načinu na koji potrošači žele da žive, kao i da treba da podržavaju potrebe date zemlje.

U srži svega toga je širi ekosistem SmartThings, koji povezuje više od 500 miliona uređaja, nudeći besprekorno daljinsko upravljanje svim Samsung proizvodima koji podržavaju AI, od uključivanja ili isključivanja grejanja, upravljanja svim uređajima u vašem domu ili van njega i upravljanja Samsung televizorima.

Nikada pre ljudima širom sveta nije bilo tako lako da koriste moć veštačke inteligencije da bi preuzeli kontrolu nad svetom oko sebe. Proizvodi koji omogućavaju Samsung AI daju ovu moć svojim korisnicima, omogućavajući im da organizuju i beleže svoja svakodnevna iskustva. Bilo da teže održivijem životu, širenju kreativnosti ili povezivanju sa svojim najmilijima.

Međutim, samo 15% ljudi kaže da potpuno razumeju kako se AI može koristiti u njihovom svakodnevnom životu, a ipak 66% traži načine da oslobodi više vremena za sebe. To jasno pokazuje da postoji prilika da Samsung AI pomogne zajednice i zbog čega je AI zaista za sve.[1]

Lansiranjem posle IFA konferencije, najnovije nadogradnje operativnog sistema One UI 6.1.1, AI funkcije Galaxy Z Fold6 i Z Flip6, kao što su Live Translate i Circle To Search, biće dostupne na Galaxy S24, Z Fold5 i Flip5.

Uvođenje One UI 6.1.1 takođe će podrazumevati potpuno nove aplikacije koje donose više mogućnosti za kreativnost i povezivanje. Tu je, između ostalog, Sketch to Image, koja omogućava korisnicima da vizualizuju svoje ideje putem opcija slika generisanih iz jednostavnog crteža i Portrait Studio koji pokreće kreativnost pomažući korisnicima da kreiraju personalizovaniji avatar koji će koristiti na mrežama.

AI upoznaje tebe

Projektori The Premiere 9 i The Premiere 7 donose naprednu lasersku tehnologiju u kućnu zabavu, sa izuzetnom 4K rezolucijom i impresivnim zvukom na ekranima do 130 inča. Diče se tehnologijom koju pokreće AI, uključujući Upscaling, koja poboljšava sadržaj do 4K kvaliteta, i Vision Booster, koji prilagođava osvetljenost i kontrast za optimalno gledanje u različitim uslovima osvetljenja. Dizajnirani tako da pretvaraju životne prostore u vrhunske kućne bioskope, ovi projektori nude vrhunski doživljaj gledanja uz isto tako vrhunsku tehnologiju.

Na IFA su predstavljene i najnovije inovacije u Samsung televizorima. Od 2015. Tizen OS je pokretao stotine miliona pametnih televizora i predvodio evoluciju gledanja televizije. Počevši od ove godine, svi novi Samsung AI televizori, zajedno sa odabranim modelima 2023, dobiće garantovane nadogradnje Tizen OS-a na sedam godina. Zahvaljujući tome korisnici mogu da nastave da uživaju u najnovijim inovacijama i poboljšanoj povezanosti na svim svojim Samsung uređajima.

Samsung Neo QLED 8K AI ekrani pružaju unapređeno iskustvo gledanja sa ugrađenim NQ 8 AI Gen 3 procesorima. Ti procesori imaju 512 neuronskih mreža – osam puta više nego ranije – i u kombinaciji sa snagom AI, pružaju visokokvalitetni doživljaj zvuka i slike. Ova tehnologija povećava sadržaj na ekranu i donosi najoštriju i najrafiniraniju sliku do sada.

Najnovija dostignuća u The Frame i Art Store-u takođe su istaknuta na IFA najavom nekoliko novih partnerstava. Uz saradnju sa finskom dizajnerskom kućom Marimekko i Jean-Michel Basquiat, Samsung je predstavio ekskluzivnu kolekciju od 12 remek-dela belgijskog nadrealiste Renea Magrita. Ova partnerstva omogućavaju korisnicima da svoje domove „ukrase“ izuzetnom umetnošću i dodaju dašak magije svom svakodnevnom okruženju.

Samsung takođe pruža veće prednosti kontrole i pristupačnosti za korisnike. Na primer, razvio je i primenio funkciju automatskog otvaranja vrata na nekim modelima mašina za pranje veša i frižidera kako bi korisnici mogli da ih otvaraju laganim dodirom. Najnovije ažuriranje omogućava otvaranje vrata jednostavnom naredbom: „Open the refrigerator door “, čak i bez komandi za buđenje poput „Hi,Bixby.“

AI upoznaje svet

Samsung smatra da je AI sila koja donosi pozitivne stvari i koja ima ključnu ulogu da omogući svima da bolje brinemo o planeti i jedni o drugima.

Samsung je nastavio svoju misiju ostvarivanja neto nultih emisija do 2050. godine, pri čemu 93% poslovanja njegove DKS divizije pokreće energija iz obnovljivih izvora.[2]

U okviru svojih proizvoda, Samsung nastavlja da daje prioritet energetskoj efikasnosti i neumorno koristi AI kako bi to i omogućio, bilo da je to AI unutar uređaja kao što su frižideri i mašine za pranje veša ili pak korišćenjem AI za oslobađanje potencijala njegovog SmartThings sistema za uštedu više energije.

Prednost Samsung AI hibridnih frižidera je u uštedi energije. Kombinovanjem dva izvora energije, kompresora i tehnologije hlađenja Peltier, frižider inteligentno reaguje kada se koristi više energije nego inače. Na primer, ako se vrata frižidera ostave otvorena duže vreme, Peltier tehnologija deluje kao dodatni izvor hlađenja za poboljšanje ukupne energetske efikasnosti.

Ekosistem SmartThings ostaje u srži Samsung sposobnosti da podržava energetsku efikasnost, jer može da napravi mnogo malih promena koje prave veliku razliku. AI energetski režim u SmartThings Energy[3] može da uštedi i do 70% potrošnje energije za veš mašine.[4]

Takođe, sa SmartThings režimom Away Mode korisnici nikada ne moraju da brinu da će zaboraviti da ugase svetlo ili televizor kada ga ne koriste. Senzori u uređajima osećaju kada nema nikoga u prostoriji, a zatim isključuju sisteme radi uštede energije.

Bespoke AI uređaji takođe mogu da uštede troškove energije optimalnim zakazivanjem i punjenjem (funkcije Optimal Scheduling and Optimal Charging). Ove karakteristike odlažu početak ciklusa pranja i punjenja da bi se izbegli vršni sati i smanjili troškovi energije u kombinaciji sa pametnim tarifama. Samsung izložba na IFA biće otvorena od 6. do 10. septembra u City Cube-u u Berlinu.

Podelite s prijateljima

Tweet