iFixit rastavlja iPhone 16e i popravlja USB-C port

Popravka iPhone-a bez plaćanja visokih troškova Apple-u dugo je delovala nemoguće. Međutim, sa nedavno donetim zakonima o pravu na popravku u državama poput Kolorada i Oregona, novi iPhone modeli sada su nešto lakši za popravku, bez potrebe za odlaskom u Apple prodavnicu.

Ova promena obuhvata i najnoviji Apple-ov proizvod, iPhone 16e, koji je debitovao prošlog meseca. Dobio je privremenu ocenu 7/10 od strane iFixit-a. I to sve zahvaljujući karakteristikama poput novog vodiča za popravku USB-C porta i lepka za bateriju koji se lako uklanja.

Vodič za popravku porta za punjenje predstavlja značajan napredak. To je nešto što čak ni drugi modeli iPhone 16 serije ne nude. Međutim, to ne znači da je proces jednostavan. Prvo, morate ukloniti zadnje staklo, prednju kameru, gornji zvučnik za uho, bateriju, Taptic Engine i još mnogo toga. Zatim morate podići logičku ploču kako biste došli do dela za zamenu porta. Dakle, proces je i dalje komplikovan, ali bar sada znate da pratite ispravne korake.

iPhone 16e takođe koristi isto električno otpuštajuće lepljivo sredstvo za bateriju kao i ostali modeli iz iPhone 16 serije. Ovo zamenjuje rastegljivi lepak za uklanjanje, koji nikada nije radio onako kako bi trebalo. Ovo je ujedno i prvi put da iPhone koristi Apple-ov C1 modem nakon decenije razvoja i glasina o njemu. iFixit je detaljno analizirao logičku ploču kako bi istražio C1 modem. Tim je otišao korak dalje i proveo C1 kroz CT skener, što je otkrilo da u njemu nema ni traga Qualcomm tehnologiji.

