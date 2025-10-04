Igra Cairn odložena za početak 2026. godine

Survival climbing naslov Cairn neće izaći ove jeseni, kako je prvobitno planirano. Studio The Game Bakers saopštio je da se lansiranje pomera na prvi kvartal 2026. godine, iako je raniji datum bio zakazan za 5. novembar ove godine.

Razlozi za odlaganje

Kreativni direktor Emeric Thoa naglasio je da timu treba više vremena za optimizaciju, otklanjanje bagova i dodatno doterivanje igre. Nakon pet godina rada, kako kaže, nema smisla požurivati proces jer žele da finalni proizvod bude nešto na šta će biti ponosni. Iako odlaganja nikada nisu popularna među igračima, developeri ističu da je to svakako bolja opcija od lansiranja tehnički neispravne igre.

Demo verzija i dodatne funkcije

Iako tačan datum izlaska još nije poznat, potvrđeno je da će Cairn biti dostupan na PC i PS5 platformama. Demo verzija je već privukla 600.000 igrača na obe platforme, a od 13. oktobra biće obogaćena novim opcijama. Najavljena je implementacija „ghost“ snimaka brzih prelazaka igre od strane speedrunnera i članova razvojnog tima. Igrači će moći da prate ove „duhove“ kako bi otkrili nove tehnike, rute ili skrivene lokacije, slično sistemu viđenom u serijalima poput Mario Kart.

Šta je Cairn?

Reč je o zahtevnoj igri penjanja koja uvodi i „free solo“ režim za dodatnu težinu. Specifičnost je izostanak standardnog UI prikaza — umesto toga, igrači moraju pratiti disanje i govor tela avatara kako bi prepoznali njegove granice. Koncept je upoređen sa miroljubivim naslovom Jusant, ali Cairn donosi znatno intenzivnije iskustvo.

