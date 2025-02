Igra koja otkriva autizam kod dece

Mnogi tvrde da im je to što su otkrili da imaju autizam pomoglo da se bolje snađu u svetu i da bolje razumeju sebe. Kod nekih su dijagnoze došle kasno, a alatka CAMI (Computerized Assessment of Motor Imitation) bi mogla da pomogne da se to dešava što ranije.

Stručnjaci sa Instituta Kennedy Krieger i Univerziteta Nottingham Trent su zajedničkim snagama napravili jednominutnu igru koja omogućava lakše razlikovanje između dece koja žive s autizmom, one koja imaju hiperkinetički poremećaj (ADHD), te dece koja se standardno razvijaju. Alatka CAMI je deo igre, a funkcioniše tako što prati motoriku i detektuje razlike u imitiranju zadatih pokreta.

CAMI je uspešan u 80% slučajeva kada je u pitanju razlikovanje obične dece i dece s autizmom, te u 70% kada se učesnici s autizmom porede sa decom koja imaju ADHD. Radi se dakle o velikom koraku napred.

U studiji je učestvovalo 183 dece uzrasta od 7 do 13 godina, a zadatak je bio da imitiraju avatara kojeg vide na ekranu ceo jedan minut. Eksperti su zadovoljni razvojem situacije i kažu da bi CAMI u budućnosti mogao mnogo da poboljša kvalitet života dece (ali i odraslih) koja žive s autizmom.

