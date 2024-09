Igra koja vas vodi u Mongoliju i 13. vek

Neki svetovi se u video igrama stalno ponavljaju, pa strastveni igrači uglavnom znanju šta ih sve čeka u određenom tipu igara. Drugih pak uopšte nema, pa je radnja koja se dešava u Mongoliji u 13. veku osvežavajuća priča.

Windstorm: The Legend of Khiimori je igra koja stiže 2025. godine, a od početka septembra može da se testira. Skoro se svi slažu da liči na Death Stranding, budući da u obe igre centralna figura ima ulogu kurira koji nosi neku pošiljku preko pustih prostranstava. The Legend of Khiimori je još jedan deo serijala Windstorm, a za razliku od drugih u kojima se radnja dešava u moderno doba, novi deo igrača vodi u prošlost, u Mongoliju i 13. vek.

Otvoreni svet je divalj i opasan, a junakinju koja isporučuje pošiljke od opasnih stvari odvaja jedino konj. Životinja ne pada s neba, pa se u jednom segmentu igre hvataju divlji konji kako bi se pripitomili i koristili za jahanje. Kad se završi trening igrač bira misije, a pre nego što krene na put mora da isplanira čitavo putovanje. Konji o kojima se brine vremenom postaju sve bolji – briga i dobra hrana, kao i trening, čine da postaju spretniji i veštiji kada je probijanje kroz divljinu u pitanju.

Između misija igrač gradi nomadski kamp, podiže jurte u kojim se odmara i pravi predmete koji olakšavaju misije. Kamp „nosi“ sa sobom, pošto nomadski život traži kuće koje se lako prenose s jednog mesta na drugo. Konji su u centru pažnje, a najviše pažnje je privuklo to što developeri tvrde da je ponašanje ovih životinja u The Legend of Khiimori realističnije nego u bilo kojoj drugoj igri.

Rani pristup igri je od septembra moguć preko platforme Steam, a igrači se upozoravaju da će biti grešaka koje će se ispravljati kako ih igrači budu prijavljivali.

Podelite s prijateljima

Tweet