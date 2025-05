Igrač u “Schedule 1” prati NPC-jeve nedelju dana i otkriva iznenađujuće promišljene, dinamične živote

Schedule 1 je ona vrsta indie igre koja te sve više oduševljava što je duže igraš.

„Lik radi duple smene svaki dan. Nije ni čudo što je zaposleni meseca i što mu treba toliko droge.“

Na prvi pogled je to samo simulator dilovanja droge – očekuješ da danju gajiš travu u tesnom stanu, a noću je prodaješ po kraju. Međutim, složenost ovog naslova ti izmakne kontroli čim počneš da istražuješ njegov grad koji funkcioniše poput satnog mehanizma, pun imenovanih građana sa poslovima, rasporedima, željama i navikama.

Na primer, Džesi je brzo postala omiljena u zajednici zbog svoje, hm, specifične ličnosti. Ona je jedan od prvih redovnih kupaca kojeg možeš uvući u svoj rastući narko-biznis – prava bomba od žene.

Pomalo je bezobrazna, ali direktna, i za poštvanje je njen fanatični stav da caps lock dugme treba maksimalno koristiti. Uvek znaš kad ti Džesi šalje poruku jer iskače nešto tipa:

„EJ, TREBA MI 7 BIO STINK SADA. IMAM 400$.“

Kao što možete da zaključite, Džesi je takođe omiljena jer kupuje puno droge. Toliko da joj lako možeš uvaliti više komada ili je jednostavno oderati cenom.

Na drugom kraju spektra je Kajl, ultra opušten lik koji puši travu, a zatim ide da radi u „Taco Ticklers“. Bio je prvi subjekt neobičnog „ljudoposmatračkog“ eksperimenta korisnika Reddita po imenu _inferno_44, koji ga je pratio čitavu nedelju i beležio šta svaki dan radi. Rezultati su, kako se i očekuje, prilično svakodnevni, ali iznenađujuće je koliko je lik preterano preopterećen:

7:00 – 12:00: Radi u Taco Ticklers

12:30 – 13:00: Pauza u skejt parku

13:30 – 21:00: Opet radi u Taco Ticklers

22:00 – 4:00: Kod kuće

Kajle, stvarno radiš 14 sati dnevno u kiosku s takosima?! Nije ni čudo što si zaposleni meseca i što ti trebaju „hemikalije“ da izdržiš. Zapravo, niko drugi se i ne viđa u uniformi Taco Ticklers-a, pa izgleda da je lik bukvalno jedini zaposleni (full Krasty Krab stil).

Korisnik lonelystone81 je to savršeno sumirao:

„Lik radi duple smene svaki dan. Nije ni čudo što je zaposleni meseca i što mu treba toliko droge.“

Da stvar bude još zanimljivija, možeš da kupiš Taco Ticklers kao paravan za pranje novca, što nas čini pravim negativcima koji otvoreno ignorišu sve moguće propise o radu. I to što je igra uključila realnu 30-minutnu pauzu za ručak – to je onaj detalj koji niko ne mora da doda, ali kad ga dodate, cela stvar postaje mnogo uverljivija. Čak ni Kingdom Come: Deliverance 2 nema formalne pauze, iako likovi idu do krčme posle posla.

Nakon Kajla, inferno je pratio njegovog cimera – Ostina. Izađe iz kuće nešto kasnije od Kajla, ide do omladinskog centra gde verovatno radi do svoje pauze u 10:30, zatim ruča s Kajlom u Taco Ticklersu, pa odjuri u arcade gde se igra narednih 7 sati. Kući se vraća u 23h, daleko posle policijskog časa. Pravi gejmer.

Korisnik Exact-Trash2360 je dodao:

„Lik sigurno obara rekorde na fliperu, koliko vremena provodi u arcade-u.“

Trenutna „zvezda“ posmatranja je Džesi – možda ima najdinamičniju, a ujedno i najbesmisleniju rutinu. U pravom „stoner“ stilu, njen dan ne počinje pre 11 ujutru, i sve se svodi na jednu veliku turu pušenja:

prvo puši u Taco Ticklersu,

kupi „Cuke“ iz aparata,

ode do gradske uprave i tamo puši,

teleportuje se do šetališta da puši na klupi,

završi dole kod dokova pušeći još malo,

pa se vraća u motel i pušta glasnu muziku.

Nije ni čudo što dnevno troši teglu najbolje trave.

Nedostatak posla, hobija ili interesa kod Džesi je možda previd developera TVGS, ali… kad malo bolje razmislite – to je zapravo prilično autentičan životni stil za jednog istinskog „poznavoca“.

