Igre „štucaju“ iako imate jak PC? Evo šta prvo proveriti

Ako vaše igre trzaju, zamrzavaju se ili imaju kratke prekide u prikazu, a pritom ste uvereni da vam je grafička kartica više nego sposobna – možda uzrok nije GPU. Stručnjaci ističu da problemi sa performansama u igrama često dolaze iz drugih delova sistema, a ne iz samog grafičkog procesora.

Kada krivac nije grafička kartica

Jedan od najčešćih razloga za „štucanje“ u igrama je sporo skladište podataka. Ako se igre učitavaju sa starijeg HDD-a ili preopterećenog SSD-a, sistem može kasniti sa preuzimanjem tekstura i podataka, što izaziva trenutne zastoje. Zamena diska za brži NVMe SSD često u potpunosti rešava ovaj problem.

Drugi važan faktor je sinhronizacija slike. Kada su funkcije poput G-Sync ili FreeSync isključene, dolazi do neusklađenosti između brzine osvežavanja monitora i generisanja kadrova, što se manifestuje kao seckanje slike. Aktiviranjem ovih opcija, ili ograničavanjem broja sličica po sekundi nešto ispod maksimalnog osvežavanja monitora, moguće je postići znatno glađi prikaz.

Takođe, RAM memorija može igrati veliku ulogu. Ako vaš sistem radi u jednostrukom kanalu umesto u „dual-channel“ režimu, protok podataka između CPU-a, memorije i GPU-a je znatno sporiji. Vredi proveriti da li su moduli pravilno raspoređeni i da li rade na deklarisanoj frekvenciji.

Konačno, napajanje računara može biti tihi uzrok problema. Slabo ili nestabilno napajanje, neispravan kabl ili oscilacije u naponu mogu izazvati pad performansi ili trenutne zastojne impulse u radu sistema. Redovna provera napajanja i stabilnosti naponskih linija može sprečiti nepotrebne glavobolje.

Kada se pojavi problem sa trzanjima u igrama, većina korisnika odmah posumnja na grafičku karticu i pomisli da je vreme za novu. Ipak, statistika pokazuje da je u velikom broju slučajeva problem negde drugde — u diskovima, RAM-u, napajanju ili softverskoj konfiguraciji.

Zato je preporuka da pre bilo kakve nadogradnje uradite osnovnu dijagnostiku sistema. U većini slučajeva, mali hardverski ili softverski zahvat biće dovoljan da vaša grafička kartica ponovo pokaže pun potencijal.

Izvor: XDA-Developers