IIB, 35 godina na (s)ceni

U maju ove godine IIB je proslavio 35 godina postojanja, a UPIS, prvi srpski ERP, i koju godinu više. Ovaj jubilej je obeležen na 18. „ERP susretima“, koji su održani od 18. do 20. septembra u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu, što je i ove godine bila prilika da se upoznaju i ponovo sretnu zaposleni, partneri, klijenti i prijatelji.

Autor: Miloš Bošnjak

Ko jedanput dođe na „ERP susrete“, uvek se vraća: zbog tradicionalnog gostoprimstva, kvalitetnih predavanja i prijatnog druženja na interesantnim lokacijama. Domaćini se uvek trude da osmisle zanimljive sadržaje, ali vrednost „ERP susreta“ je najviše u prilici da steknete važna poznanstva, upoznate ljude iz vodećih srpskih preduzeća, klijenata kompanije IIB, te da s njima razmenite iskustva o tome kako ploviti u turbulentnim vodama srpskog tržišta.

Ako se ostane konkurentnim punih 35 godina, akumulira se neprocenjivo iskustvo, a softverska rešenja su „preležala dečje bolesti“, tako da je danas izazov u otkrivanju specifičnosti koje donose konkurentsku prednost i iskorišćavanju koristi koje donose nove tehnologije, bez želje da se robuje trendovima, već da se implementira ono što zaista donosi korist.

Kako je sve to počelo?

IIB, društvo za informatički inženjering, nastalo je 11. maja 1990. u Beogradu, a osnivači su Dušan i Marija Bošnjak. U svojoj bogatoj karijeri, pre postanka IIB-a, radili su poslove vodećih projektanata poslovnih IS u Novom domu, Ateksu, Vojvođanskoj banci, Savremenoj administraciji… Njihovo čedo, kasnije nazvano UPIS (Upravljačko-Poslovni Informacioni Sistem), prvi srpski ERP, nastalo je nekoliko godina pre osnivanja IIB-a. UPIS se prodavao kao autorsko delo dok se 1990. nisu stekli uslovi za otvaranje firme u socijalističkoj Jugoslaviji.

Prednost UPIS-a nad mnogim konkurentskim rešenjima jeste u tome što je veoma prilagodljiv posebnostima u poslovnim procesima korisnika, sveobuhvatan, siguran, sistematizovan i intuitivan za korišćenje

Osnivanje IIB-a Dušan Bošnjak je opisao sledećim rečima: „To je bila iznuđena situacija, a ne neko moje opredeljenje. Na Zapadu se kreće sa dva miliona evra, a ja sam morao da krenem bez sredstava, pa sam koristio jedan zaboravljeni srpski sistem – mobu. Srećom, u okruženju su bili ljudi kojima je informatika bliska. Prvo žena, pa posle brat, dosta rano je krenuo i sin. A kada se brat oženio, pridružila se i njegova žena, koja se, iako nije iz struke, pokazala odlično. Bila su to teška vremena, kada ljudima nije bio potreban softver, jer nisu imali ni za hleb, ali smo uspeli zahvaljujući našoj upornosti. Verovali smo da jednom mora doći naše vreme“.

Preduzeće IIB je osnovano sa ambicijom da postane vodeći regionalni i lokalni isporučilac softverskih paketa ERP klase i da, koristeći svoja znanja, trajno ostane glavni činilac uspostavljanja informacionih sistema u uspešnim preduzećima. Misiju stvaranja vrhunskih programskih proizvoda, u ovoj klasi, uspešno ostvaruje duže od 35 godina, a ispunjava je zajedno s korisnicima koji bitno doprinose kvalitetu UPIS-a, strateškog proizvoda kompanije.

Šta je UPIS?

Devedesetih su nastali mnogi srpski programi, ali nije svaki od njih bio ERP. Od samog početka UPIS je osmišljen kao integralno rešenje. Ovaj koncept podrazumeva da se celokupno poslovanje preduzeća evidentira kroz dokumente koji podržavaju poslovne procese, zastupljene u svim poslovnim funkcijama.

Svaki dokument može da se prati po fazama odgovornosti i životnog ciklusa. Takođe, podešavanjem sistema moguće je odrediti koji korisnik može pristupiti kojim dokumentima i koja prava će na tom dokumentu imati, u zavisnosti od faze u kojoj se dokument nalazi. Na taj način informacioni sistem se modelira kao slika „živog“ organizacionog sistema, sa ciljem da poveže rad svih zaposlenih i omogući im izveštaje koji sadrže pravovremene i tačne informacije.

Svaki dokument koji sadrži informacije bitne za materijalno i finansijsko poslovanje ima pridruženu šemu knjiženja. Stoga, prostom overom dokumenta, bez dodatnog rada, evidentiraju se njegovi finansijski efekti u glavnoj knjizi. Sistem je koncepcijski postavljen na način da nikada nije potrebno usaglašavanje robnog i finansijskog knjigovodstva. Na taj način minimizuje se broj redundantnih procesa u preduzeću, a zaposleni dobijaju kvalitetan alat koji im pomaže da svoj posao obavljaju efikasnije, što nakon uhodavanja sistema doprinosi povećanoj produktivnosti i nižim troškovima. Ovo je fraza koju (zlo)upotrebljavaju mnogi trgovci ERP-om, jedino će vam IIB reći da se to neće dogoditi odmah i da na tome ne treba insistirati. Prava dobrobit implementacije ERP-a ogleda se u tome što korisnik, u slučaju pravilne upotrebe, konačno zna šta se stvarno događa u njegovoj kompaniji!

Prednost UPIS-a nad mnogim konkurentskim rešenjima jeste u tome što je veoma prilagodljiv posebnostima u poslovnim procesima korisnika, sveobuhvatan, siguran, sistematizovan i intuitivan za korišćenje… Razvoj po zahtevu korisnika se uvek radi tako što se širi jezgro sistema, a ne da se krpi kao privatni dodatak implementatorske kuće. UPIS baza podataka nalazi se na (vašoj) lokalnoj ili iznajmljenoj infrastrukturi u oblaku, što u praksi znači da sistemi veštačke inteligencije ne mogu samoinicijativno da vam češljaju po bazi i „pozajmljuju podatke kako bi unapredili sistem“. Sistem je otvoren, može se lako integrisati s drugim softverskim rešenjima. Izveštaji se, na jednostavan način, izvoze u Excel, Excel BI (Power Pivot) ili Power BI, ovo je dodatno podržano i sopstvenim alatom poslovne inteligencije (UPIS.API).

Za brojne poslovne celine

UPIS integralno pokriva većinu poslovnih celina, a to su: unutrašnja trgovina, spoljna trgovina, transport, razvoj i projektovanje, proizvodnja, održavanje, skladištenje, finansije i ekonomika, inventar, kadrove, zarade, sistem kvaliteta, knjigovodstvo i računovodstvo. Pored podrške radu raznih vrsta trgovinskih, proizvodnih i uslužnih preduzeća, UPIS poseduje i specijalizovana rešenja za kooperaciju u poljoprivredi, inženjering i komunalne usluge.

Ako se ostane konkurentnim punih 35 godina, akumulira se neprocenjivo iskustvo, a softverska rešenja su „preležala dečje bolesti“, tako da je danas izazov u otkrivanju specifičnosti koje donose konkurentsku prednost i iskorišćavanju koristi koje donose nove tehnologije

Uz UPIS se nude i njegove nadogradnje koje su zasebne aplikacije, ali su osmišljene kao deo celine ERP-a. One obuhvataju aktivnosti potpune podrške radu maloprodaja (UPIS.Kasa), rada terenskih komercijalista i ispitivanja tržišta (UPIS.MobU), magacinskog poslovanja s ručnim računarima (UPIS.MobS), Internet poručivanja (UPIS.Veb), podrška proizvodnji direktno u pogonu (UPIS.MES), podrška lakoj evidenciji dnevnih karneta i odsustava (UPIS.KdrZah), upravljanje radom u magacinu (UPIS.VMS). Otvoren je za povezivanje s drugim sistemima. A standardnu integraciju ima sa sistemom za upravljanje dokumentima LoboDMS i procesima LoboTalk. Na taj način, gotovo da nema oblasti poslovanja koja nije obuhvaćena UPIS-om ili nekom od njegovih nadgradnji.

Dobar softver nema veliku težinu bez kvalitetne metodologije za uspostavljanje. Ona treba da omogući standardizovan proces uvođenja, što kao rezultat ima vrlo uspešne implementacije. Sopstvenu metodologiju uspostavljanja informacionih sistema: 3PI (Pozitivan Prenos Prototipskih Iskustava), koja je preteča agilnih metodologija, IIB usavršava već više od 20 godina. Takođe, IIB poseduje i uvedene standarde sistema kvaliteta ISO 9000 i ISO 20000, koji donose i formalno priznanje posvećenosti i temeljnom pristupu prilikom pružanja usluga. Vredno spomena je i da metodologija ne znači mnogo bez iskusnog tima konsultanata, a oni su ti koji u saradnji s korisnikom daju konačnu meru mogućeg nivoa implementacije.

IIB je u najvećoj meri usmeren na srpsko tržište, a zbog brige o korisnicima, UPIS možemo nazvati „domać(insk)im“ ERP-om, jer je osnovno opredeljenje preduzeća da opstane i unapredi poslovanje na domaćem tržištu. U praksi, to znači pošten i iskren odnos prema korisnicima. Iskrenost se uvek isplati, a novi klijenti, koji često dolaze putem preporuke, dokaz su ove tvrdnje i motivacija za „plivanje“ u uzburkanim vodama domaćeg IT tržišta. Iako je usmeren ka domaćem tržištu, UPIS se koristi i u Makedoniji, Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Angoli, Mozambiku i Zambiji.

iib.rs