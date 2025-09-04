Ikotek: Beogradski tim za svetski razvoj

Ikotek USA Inc. je američka kompanija, globalni lider u proizvodnji originalnog dizajna za IoT rešenja, koja se bavi razvojem i proizvodnjom za potrebe vodećih svetskih brendova IoT uređaja. Sa ogromnim stručnim znanjem u IoT-u, uspešno proizvode milione IoT uređaja u različitim industrijskim vertikalama, kao što su pametna brojila, PDA uređaji, CPE ruteri, uređaji za precizno praćenje lokacije, POS terminali i ostalo.

Vladimir Rakić, R&D direktor za EMEA region

Takvi ODM (Original Design Manufacturer) projekti zahtevaju značajnu inženjersku ekspertizu i donose složene izazove, sa kojima se u beogradskom razvojnom centru uspešno nose. O svemu tome razgovaramo sa Vladimirom Rakićem, R&D direktorom za EMEA region.

Koji je glavni cilj delovanja lokalne kancelarije Ikotek-a?

Cilj lokalne kancelarije Ikotek USA, Inc. je zapošljavanje velikog broja inženjera u razvojnom centru u Beogradu, za podršku ODM projektima u EMEA regionu, postepeno povećavajući njihov domet do globalnog nivoa. Da bismo ovo postigli, nudimo jedinstveno stimulativno okruženje za dodatni razvoj već dokazanih stručnjaka ali i intenzivnu edukaciju talenata koji to žele da postanu.

Ikotek USA, Inc. rešenja podrazumevaju kompletan hardver, dakle kućište IoT uređaja, interfejse, PCB, dizajn antena kao i softver za upravljanje svim drajverima uz API-je ka korisničkoj aplikaciji. Drugim rečima, rešenje podrazumeva sve što je potrebno za brzu integraciju u finalno okruženje, bilo da se radi o delu automobila, pametnog brojila, CPE uređaju, POS terminalu…

Beogradski tim ima ambiciozne planove u okviru globalne Ikotek organizacije. Naš cilj je da pretvorimo talentovane inženjere u eksperte. Jednako cenimo i želimo da privučemo i dokazane profesionalce seniore

Želimo da budemo prepoznati kao vodeći ODM partner u EMEA regionu koji uključuje Evropu, Afriku

i Bliski istok. Da bismo ovo ostvarili, moramo biti nosioci kompetencija, što će nam omogućiti da samostalno razvijamo nova i unapređujemo postojeća tehnološka rešenja naših klijenata.

Možete li nam najpre reći nešto o kompaniji i njenim zaposlenima?

Potreba za ODM rešenjima je globalna, ali nedostaje kompanija koje su fokusirane isključivo na IoT tehnologije. Zbog toga je nastao Ikotek USA, Inc., IoT ODM registrovan u San Dijegu, sa ciljem da ponudi ekosistem potrebnih resursa za realizaciju kompleksnih rešenja, od dizajna, preko razvoja do same proizvodnje. Uz prisustvo razvojnih ogranaka u Evropi i Aziji, Ikotek USA, Inc. već pruža globalnu uslugu ne samo najvećim firmama u branši već i onim srednje i manje veličine, jer je baš onima sa ograničenim portfoliom od jednog ili nekoliko produkata najteže da donesu odluku o investiranju u troškove razvoja.

Gledano iz ugla tehničke ekspertize, Ikotek USA, Inc. klijentima nudi kompletna tehnička rešenja. Kancelarija u Beogradu trenutno je ko-locirana sa Quectel kancelarijom sa kojom imamo odličnu saradnju, što za mladu i ambicioznu kompaniju donosi brojne benefite. Ovo se itekako oseća kako interno u saradnji između zaposlenih tako i od strane klijenata, koji tokom projekata imaju sav potreban pristup Quectel i Ikotek ekspertizi.

Ikotek tim u Beogradu

Naš CEO Joe Peterson je u San Diegu, Kalifornija, gde se nalazi sedište Ikotek USA, Inc. Joe donosi neprocenjivo iskustvo iz vremena provedenog u raznim vodećim tehnološkim kompanijama, kao što je Motorola, Siemens, Gemalto, Telit i Inseego. Uz pažljivo odabran globalni tim eksperata iz IoT industrije u koji i sebe ubrajam, Ikotek USA, Inc. planira da u narednih godinu dana duplira broj zaposlenih i pređe brojku od 1000, te tako nastavi ubrzan rast započet u prethodnim godinama.

Kako Ikotek gleda na ODM (Original Design Manufacturing), i šta možemo očekivati od Ikotek-a u budućnosti?

IoT biznisi sa fokusom na produkte podrazumevaju dizajn rešenja i njihovu proizvodnju, uz mnoštvo testiranja i sertifikacija potrebnih za uspešan plasman proizvoda na tržištu u definisanim vremenskim okvirima. Kapaciteti za obezbeđivanje potrebnih tehničkih kompetencija, ekspertize i inženjerskih resursa su uvek ograničeni, bilo da se radi o već uveliko uspešnim kompanijama koje žele da digitalizuju biznis model preko IoT tehnologija, ili o start-ap kompanijama koje donose inovacije na tržištu.

Mnoge kompanije zbog toga ne žele da imaju sopstvene resurse za dizajn i proizvodnju hardvera već se fokusiraju na platforme i servise oslanjajući se na partnere za sam hardver. Što je razumljivo u današnjem svetu gde inovacije sve više dolaze upravo iz softverskih platformi, praćenim dugim razvojnim ciklusima i porastom troškova resursa. Zato su ODM kompanije tu, da u one-stop-shop maniru preuzmu kompletnu brigu o hardverskom uređaju od početne ideje i dizajna do uspešne proizvodnje i komercijalizacije.

Mi u Ikotek-u verujemo da je IoT tržište na ivici tranzicije ka ODM rešenjima. Danas nam masovno prilaze i traže saradnju organizacije koje ne žele da brinu o problemima manjka ekspertize za realizaciju idejnih rešenja, niti o zapošljavanju optimalnog broja resursa za sopstveni dizajn, razvoj i proizvodnju.

Kako teku vaši nastupi na globalnim kongresima i konvencijama? Kakve povratne informacije dobijate?

Ikotek USA, Inc. je redovno prisutan na Mobile World Congress-u u Barseloni, Embedded World-u u

Nirnbergu, kao i CES-u u Las Vegasu, verovatno tri najveća IoT događaja trenutno u Evropi i svetu. U planu su i nastupi na GITEX-u u Dubaiju, Smart City EXPO World Congress-u u Barseloni kao i svim vodećim događajima u industriji i na ostalim kontinentima.

Povratne informacije su uvek brojne i veoma pozitivne, jer potvrđuju naše viđenje da je industriji potreban katalizator u vidu ODM-a posvećenog IoT rešenjima. Namerno kažem katalizator a ne generator biznisa, zato što je biznis već tu ali ga je moguće unaprediti i ubrzati na zadovoljstvo svih, dakle klijenata ali

i njihovih korisnika.

Kakav tim Ikotek okuplja u Beogradu?

Beogradski tim ima ambiciozne planove u okviru globalne Ikotek USA, Inc. organizacije. Oni su ostvarljivi samo uz kvalitetan tim. Baš kao što se jedan klub poput Real Madrida ne sastoji samo od zvezda, nego i od talenata koje su sami stvorili, naš cilj je da pretvorimo talentovane inženjere sa određenim postojećim veštinama u eksperte u Ikotek-u. Jednako cenimo i želimo da privučemo i dokazane profesionalce seniore. Siguran sam da ćemo u ovom segmentu ostvariti sjajne rezultate.

Šta jedan inženjer zaposlen kod vas može da očekuje?

Ikotek USA, Inc. tim u Beogradu obuhvataće inženjere za razvoj i testiranje hardvera, softverskih klijenata na IoT uređajima, platformi i kompletnih rešenja. Tehnički gledano, ne postoje zanimljiviji i izazovniji IoT projekti od Ikotek-ovih, zato što je naša ekspertiza potrebna već od idejne faze inovativnih rešenja koja tek treba da se pojave na tržištu. Zbog toga rad u Ikotek-u podrazumeva namenske IoT projekte koji su poslednja reč tehnologije za vodeće svetske firme.

Ikotek rešenja predstavljena na kongresu

Pored toga, Ikotek USA, Inc. nudi opremu za rad koja nema premca, članstvo u globalnom ekspertskom timu kolega uz stalne edukacije i transfere znanja, aktivno prisustvo na vodećim svetskim sajmovima i kongresima, fleksibilno radno vreme uz brigu o zdravlju i napretku svih zaposlenih i plaćen pristup sportskim sadržajima kao i privatnim lekarskim uslugama.

Ikotek ubrzano proširuje svoj tim u Beogradu, sa ciljem da dostigne 50 članova početkom 2026. godine. Trenutni tim već uključuje eksperte seniore kao i mlađe talente koji već daju doprinos u inovativnim IoT projektima širom EMEA regiona. Neki od ovih projekata su ispred tržišnih trendova, kao što je inovacija godine u Francuskoj za 2024., AI kamera razvijena u saradnji sa našim klijentom iz Pariza, koja pomaže slepim osobama da opažaju svoju okolinu. Kao što volim da kažem, mi u Ikotek-u možemo da predvidimo budućnost različitih IoT vertikala, jer razvijamo rešenja koja će se tek pojaviti na komercijalnom tržištu.

ODM kompanije su tu da u one-stop-shop maniru preuzmu kompletnu brigu o hardverskom uređaju, od početne ideje i dizajna do uspešne proizvodnje i komercijalizacije

Veoma smo ponosni na ovakve projekte koji pomažu društvu u celini i ovim putem bismo želeli da pozovemo sve entuzijaste za razvoj IoT i embedded sistema da nam se pridruže prijavom na jednu od otvorenih pozicija na našoj veb-stranici ili putem postojećih LinkedIn oglasa. Sada je savršeno vreme da postanete deo naše moćne i brzo rastuće organizacije i pomognete nam da zajedno oblikujemo globalnu IoT budućnost.

Otvorene Ikotek pozicije u Beogradu

Junior/Senior Embedded Software Developer

Junior/Senior Android/Linux Yocto Developer

Project Manager

Product Development Manager

