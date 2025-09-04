Ikotek: Beogradski tim za svetski razvoj
Ikotek USA Inc. je američka kompanija, globalni lider u proizvodnji originalnog dizajna za IoT rešenja, koja se bavi razvojem i proizvodnjom za potrebe vodećih svetskih brendova IoT uređaja. Sa ogromnim stručnim znanjem u IoT-u, uspešno proizvode milione IoT uređaja u različitim industrijskim vertikalama, kao što su pametna brojila, PDA uređaji, CPE ruteri, uređaji za precizno praćenje lokacije, POS terminali i ostalo.
Takvi ODM (Original Design Manufacturer) projekti zahtevaju značajnu inženjersku ekspertizu i donose složene izazove, sa kojima se u beogradskom razvojnom centru uspešno nose. O svemu tome razgovaramo sa Vladimirom Rakićem, R&D direktorom za EMEA region.
Koji je glavni cilj delovanja lokalne kancelarije Ikotek-a?
Cilj lokalne kancelarije Ikotek USA, Inc. je zapošljavanje velikog broja inženjera u razvojnom centru u Beogradu, za podršku ODM projektima u EMEA regionu, postepeno povećavajući njihov domet do globalnog nivoa. Da bismo ovo postigli, nudimo jedinstveno stimulativno okruženje za dodatni razvoj već dokazanih stručnjaka ali i intenzivnu edukaciju talenata koji to žele da postanu.
Ikotek USA, Inc. rešenja podrazumevaju kompletan hardver, dakle kućište IoT uređaja, interfejse, PCB, dizajn antena kao i softver za upravljanje svim drajverima uz API-je ka korisničkoj aplikaciji. Drugim rečima, rešenje podrazumeva sve što je potrebno za brzu integraciju u finalno okruženje, bilo da se radi o delu automobila, pametnog brojila, CPE uređaju, POS terminalu…
Beogradski tim ima ambiciozne planove u okviru globalne Ikotek organizacije. Naš cilj je da pretvorimo talentovane inženjere u eksperte. Jednako cenimo i želimo da privučemo i dokazane profesionalce seniore
Želimo da budemo prepoznati kao vodeći ODM partner u EMEA regionu koji uključuje Evropu, Afriku
i Bliski istok. Da bismo ovo ostvarili, moramo biti nosioci kompetencija, što će nam omogućiti da samostalno razvijamo nova i unapređujemo postojeća tehnološka rešenja naših klijenata.
Možete li nam najpre reći nešto o kompaniji i njenim zaposlenima?
Potreba za ODM rešenjima je globalna, ali nedostaje kompanija koje su fokusirane isključivo na IoT tehnologije. Zbog toga je nastao Ikotek USA, Inc., IoT ODM registrovan u San Dijegu, sa ciljem da ponudi ekosistem potrebnih resursa za realizaciju kompleksnih rešenja, od dizajna, preko razvoja do same proizvodnje. Uz prisustvo razvojnih ogranaka u Evropi i Aziji, Ikotek USA, Inc. već pruža globalnu uslugu ne samo najvećim firmama u branši već i onim srednje i manje veličine, jer je baš onima sa ograničenim portfoliom od jednog ili nekoliko produkata najteže da donesu odluku o investiranju u troškove razvoja.
Gledano iz ugla tehničke ekspertize, Ikotek USA, Inc. klijentima nudi kompletna tehnička rešenja. Kancelarija u Beogradu trenutno je ko-locirana sa Quectel kancelarijom sa kojom imamo odličnu saradnju, što za mladu i ambicioznu kompaniju donosi brojne benefite. Ovo se itekako oseća kako interno u saradnji između zaposlenih tako i od strane klijenata, koji tokom projekata imaju sav potreban pristup Quectel i Ikotek ekspertizi.
Naš CEO Joe Peterson je u San Diegu, Kalifornija, gde se nalazi sedište Ikotek USA, Inc. Joe donosi neprocenjivo iskustvo iz vremena provedenog u raznim vodećim tehnološkim kompanijama, kao što je Motorola, Siemens, Gemalto, Telit i Inseego. Uz pažljivo odabran globalni tim eksperata iz IoT industrije u koji i sebe ubrajam, Ikotek USA, Inc. planira da u narednih godinu dana duplira broj zaposlenih i pređe brojku od 1000, te tako nastavi ubrzan rast započet u prethodnim godinama.
Kako Ikotek gleda na ODM (Original Design Manufacturing), i šta možemo očekivati od Ikotek-a u budućnosti?
IoT biznisi sa fokusom na produkte podrazumevaju dizajn rešenja i njihovu proizvodnju, uz mnoštvo testiranja i sertifikacija potrebnih za uspešan plasman proizvoda na tržištu u definisanim vremenskim okvirima. Kapaciteti za obezbeđivanje potrebnih tehničkih kompetencija, ekspertize i inženjerskih resursa su uvek ograničeni, bilo da se radi o već uveliko uspešnim kompanijama koje žele da digitalizuju biznis model preko IoT tehnologija, ili o start-ap kompanijama koje donose inovacije na tržištu.
Mnoge kompanije zbog toga ne žele da imaju sopstvene resurse za dizajn i proizvodnju hardvera već se fokusiraju na platforme i servise oslanjajući se na partnere za sam hardver. Što je razumljivo u današnjem svetu gde inovacije sve više dolaze upravo iz softverskih platformi, praćenim dugim razvojnim ciklusima i porastom troškova resursa. Zato su ODM kompanije tu, da u one-stop-shop maniru preuzmu kompletnu brigu o hardverskom uređaju od početne ideje i dizajna do uspešne proizvodnje i komercijalizacije.
Mi u Ikotek-u verujemo da je IoT tržište na ivici tranzicije ka ODM rešenjima. Danas nam masovno prilaze i traže saradnju organizacije koje ne žele da brinu o problemima manjka ekspertize za realizaciju idejnih rešenja, niti o zapošljavanju optimalnog broja resursa za sopstveni dizajn, razvoj i proizvodnju.
Kako teku vaši nastupi na globalnim kongresima i konvencijama? Kakve povratne informacije dobijate?
Ikotek USA, Inc. je redovno prisutan na Mobile World Congress-u u Barseloni, Embedded World-u u
Nirnbergu, kao i CES-u u Las Vegasu, verovatno tri najveća IoT događaja trenutno u Evropi i svetu. U planu su i nastupi na GITEX-u u Dubaiju, Smart City EXPO World Congress-u u Barseloni kao i svim vodećim događajima u industriji i na ostalim kontinentima.
Povratne informacije su uvek brojne i veoma pozitivne, jer potvrđuju naše viđenje da je industriji potreban katalizator u vidu ODM-a posvećenog IoT rešenjima. Namerno kažem katalizator a ne generator biznisa, zato što je biznis već tu ali ga je moguće unaprediti i ubrzati na zadovoljstvo svih, dakle klijenata ali
i njihovih korisnika.
Kakav tim Ikotek okuplja u Beogradu?
Beogradski tim ima ambiciozne planove u okviru globalne Ikotek USA, Inc. organizacije. Oni su ostvarljivi samo uz kvalitetan tim. Baš kao što se jedan klub poput Real Madrida ne sastoji samo od zvezda, nego i od talenata koje su sami stvorili, naš cilj je da pretvorimo talentovane inženjere sa određenim postojećim veštinama u eksperte u Ikotek-u. Jednako cenimo i želimo da privučemo i dokazane profesionalce seniore. Siguran sam da ćemo u ovom segmentu ostvariti sjajne rezultate.
Šta jedan inženjer zaposlen kod vas može da očekuje?
Ikotek USA, Inc. tim u Beogradu obuhvataće inženjere za razvoj i testiranje hardvera, softverskih klijenata na IoT uređajima, platformi i kompletnih rešenja. Tehnički gledano, ne postoje zanimljiviji i izazovniji IoT projekti od Ikotek-ovih, zato što je naša ekspertiza potrebna već od idejne faze inovativnih rešenja koja tek treba da se pojave na tržištu. Zbog toga rad u Ikotek-u podrazumeva namenske IoT projekte koji su poslednja reč tehnologije za vodeće svetske firme.
Pored toga, Ikotek USA, Inc. nudi opremu za rad koja nema premca, članstvo u globalnom ekspertskom timu kolega uz stalne edukacije i transfere znanja, aktivno prisustvo na vodećim svetskim sajmovima i kongresima, fleksibilno radno vreme uz brigu o zdravlju i napretku svih zaposlenih i plaćen pristup sportskim sadržajima kao i privatnim lekarskim uslugama.
Ikotek ubrzano proširuje svoj tim u Beogradu, sa ciljem da dostigne 50 članova početkom 2026. godine. Trenutni tim već uključuje eksperte seniore kao i mlađe talente koji već daju doprinos u inovativnim IoT projektima širom EMEA regiona. Neki od ovih projekata su ispred tržišnih trendova, kao što je inovacija godine u Francuskoj za 2024., AI kamera razvijena u saradnji sa našim klijentom iz Pariza, koja pomaže slepim osobama da opažaju svoju okolinu. Kao što volim da kažem, mi u Ikotek-u možemo da predvidimo budućnost različitih IoT vertikala, jer razvijamo rešenja koja će se tek pojaviti na komercijalnom tržištu.
ODM kompanije su tu da u one-stop-shop maniru preuzmu kompletnu brigu o hardverskom uređaju, od početne ideje i dizajna do uspešne proizvodnje i komercijalizacije
Veoma smo ponosni na ovakve projekte koji pomažu društvu u celini i ovim putem bismo želeli da pozovemo sve entuzijaste za razvoj IoT i embedded sistema da nam se pridruže prijavom na jednu od otvorenih pozicija na našoj veb-stranici ili putem postojećih LinkedIn oglasa. Sada je savršeno vreme da postanete deo naše moćne i brzo rastuće organizacije i pomognete nam da zajedno oblikujemo globalnu IoT budućnost.
Otvorene Ikotek pozicije u Beogradu
- Junior/Senior Embedded Software Developer
- Junior/Senior Android/Linux Yocto Developer
- Project Manager
- Product Development Manager