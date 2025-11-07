Ilon Mask isplatio Sema Altmana

Musk želi da ceo svet zna za njegove uplate.

Musk i Sam Altman kao deca u vrtiću nastavljaju da javnost zasipaju međusobnim uvredama na mreži X. Mi kao taoci dva razmažena klinca pratimo vrtoglave cifre i besmislene teme.

Musk i Sam Altman su zajedno osnovali OpenAI, kompaniju u kojoj je Sam Altman izvršni direktor. U sukobu su ne samo na mrežama već i pravno. Međutim, svađa ide od momenta kada je Sem Altman na mreži objavio snimak da je zakazao kupovinu Tesla auta sa rezervacijom od 50.000 dolara i da sada želi da otkaže porudžbinu i da mu se novac vrati. Zatim je pokazao mejl u kojem je njegov zahtev odbijen.

Altman je ukazao da na model čeka već 7,5 godina i da to nema baš mnogo smisla. To verovatno misle sve ili bi barem trebali.

Musk je na ove provokacije ukazao da je Altman ukrao neprofitnu kompaniju OpenAI od njega kao i da nedostaje završni čin u Altmanovoj seriji – momenat isplate.

