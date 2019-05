Imagine IF: Ideje srpskih startapa iz zdravstvenog sektora

Inovation Forum okuplja startape iz zdravstvenog sektora. U prvom lokalnom programu učestvovalo je 12 timova dok je njih osam prezentovalo svoju ideju na završnici programa, 7. marta u Naučno‑tehnološkom parku. Izdvojili smo pet zanimljivih inovacija prikazanih na lokalnom finalu Imagine IF! takmičenja

Tekst je deo PC Press specijala Digitalizacija u zdravstvu i medicini.

Iako tehnologija ostavlja tragove u svakom segmentu života, na zdravstvo ima posebno pozitivan uticaj, pa ćemo čak reći da tehnologija igra značajnu ulogu u transformaciji rada tog sektora. Zdravstvena industrija uvek ima potencijal za poboljšanja, inovacije i rast, i to je upravo ono što Imagine IF! takmičenje i akceleratorski program pruža. Imagine IF! je program Inovation Forum Cambridge‑a. koji okuplja startape iz zdravstvenog sektora, uključujući nove ili drugačije vrste terapija, uređaja, dijagnostike, tehnologije platformi, digitalnu zdravstvenu veštačku inteligenciju, bioinformatiku te drugih oblasti vezanih za zdravstvo, farmakologiju i kompjuterske nauke.

Platforma ECG for Everybody

ECG for Everybody je platforma za višestruko snimanje biomedicinskih signala, prikupljanje podataka i analizu kako bi se procenilo ukupno zdravstveno stanje srca, nivo stresa i kondicije. Između ostalog, putem ove platforme može da se prati zdravstveno stanje na osnovu koga se pružaju personalizovani saveti za poboljšanje primenom veštačke inteligencije i mašinskog učenja, uz prikupljanje znanja i iskustva različitih stručnjaka kroz crowdsourcing mehanizam.

Rešenje omogućava korisniku da putem pametnog telefona prati parametre poput cirkulacije krvi i krvnog pritiska. Aplikacija zatim rezultate pojedinca upoređuje s drugim podudarnim korisnicima i daje predloge aktivnosti za poboljšanje stanja i praćenje napretka. Ideja se, takođe, zasniva i na umrežavanju sa stručnjacima iz oblasti medicine, sporta, fitnesa, preko crowdsourcing platforme, koja do sada ima više od 200.000 prikupljenih zapisa, 3.000 obrađenih poruka s mnoštvom resursa i više od 6.000 aktivnih korisnika.

AsthmaPal – aplikacija za astmatičare

AsthmaPal je mobilna aplikacija namenjena pacijentima s dijagnostikovanom astmom, koja predviđa napade na osnovu „okidača“ i uslova sredine koji utiču na astmu kao bolest. Na osnovu istraživanja koje je sproveo, ovaj tim je pronašao 13 glavnih „okidača“ astme i osnove njihove interakcije, okupivši ih u modernom AI algoritmu koji može brzo da uči na osnovu stanja bolesti korisnika i njihove osetljivosti na okidače. Korisnik je u stanju da predvidi verovatnoću i ozbiljnost predstojećeg napada astme tri dana unapred, zajedno s trenutnim nivoom polena, prognozom prašine i vlage.

Dokazano je da dugoročno treniranje olakšava simptome astme, te ova aplikacija omogućava svojim korisnicima potpuno personalizovani plan treniranja, te će moći da prate indeks kontrolisanosti koji se s vremenom menja u odnosu na praćenje terapije i plana treninga. Aplikacija je personalizovana i prilagođava se svakom pojedinačnom korisniku, a fokusira se na prevenciju, obeshrabrujući astmatičare da preventivno koriste previše lekova kako bi zaustavili napade. Dobra vest je da će AsthmaPal aplikacija biti na otvorenom tržištu početkom maja 2019. godine.

SafeCath – inovativni kateter

Tim SafeCath osmislio je inovativni kateter, koji u odnosu na postojeća, predstavlja novo tehničko rešenje na tržištu, jer sprečava transfer bakterija u sterilne delove urinarnog trakta. Ovaj kateter prvenstveno je namenjen za urinarni trakt, ali se može koristiti i u drugim hirurškim i nehirurškim metodama. Kao urinarni, ovaj minimalno invazivni kateter može da se koristi kao unutrašnji ili intermitentni. Minimalno invazivni kateter ima novo tehničko rešenje koje formira hermetički opremljen prostor s jednostavnim principom postavljanja i uklanjanja, ima prepoznatljiv dizajn koji sprečava uvijanje tubularne membrane i obezbeđuje siguran protok urina kroz kateter. Na taj način sprečava se i kontaminacija katetera i uvođenje bakterija u sterilne delove urinarnog trakta.

Čitav postupak može da bude i manje bolan za pacijenta, što sveukupno može da smanji i eventualne komplikacije (uretritis, cistitis, oštećenje uretre, infekcije i slično). Upravo je SafeCath izum, odlukom stručnog žirija, odneo pobedu na lokalnom Imagine IF! takmičenju.

Spread i Surrounded

Tim Educated teži da stvori potpuno nov i originalan hardver i softver, te mobilni sistem za upotrebu tokom terapija kod poremećaja govora i sluha, kao i u senzornim sobama, razvojem novih alata i integrisanjem postojećih dokazanih metoda. Tim je sastavljen od logopeda, psihologa i audio‑inženjera koji su do sada razvili tri prototipa, instalirana u specijalni odsek za poremećaje sluha i govora – „Dečja kuća“ u KBC Zvezdara, s namerom da dodatno kreiraju modularnu softversku platformu s metodama koje su terapeuti SLP‑a navikli da koriste, uz dodavanje novih originalnih, korisnih alata, jednostavnih za upotrebu, zabavnih i međusobno povezanih. Jedan uređaj zove se Spread i vizuelizuje prostiranje zvuka, a drugi je Surrounded i emituje zvukove iz različitih pravaca, za vežbanje lokalizacije kod kohlearnih implantata i ostalih pacijenata s posebnim potrebama. To su stimulativni, audio, vizuelni i vibro‑taktilni uređaji koji proizvode zvuk i svetlo u interakciji pacijenta i terapeuta.

Namenjeni su svim pacijentima s problemima u govoru, sluhu, senzomotornim smetnjama i drugim posebnim potrebama. Još uvek su u razvoju i prilagođavaju se potrebama terapeuta i pacijenata, s vizijom da se integrišu u ceo terapijski sistem, koji bi unapredio, olakšao i ubrzao rad prvenstveno logopeda, kao i drugih specijalnih terapeuta. Sistem će se bazirati na komercijalnom PC računaru s mogućnošću da se poveže i kontroliše ostale uređaje. Softver će biti sposoban za audio snimanje i arhiviranje, obraxdu zvuka u realnom vremenu, vizuelizaciju audio‑frekvencija i kontrolu drugih uređaja prema glasu pacijenata, dok će hardverski uređaj biti jednostavan za rukovanje, praktičan i visokoprilagodljiv potrebama klijenata.

Pametna rukavica za slepe

Easy Tech razvija pametnu rukavicu za slepe i slabovide osobe, koja funkcioniše po principu navođenja sličnom belom štapu, menja ga i dopunjuje, s namerom da pomogne slepima i slabovidima da se lakše snalaze i olakša im svakodnevne aktivnosti. Pomoću primenjene tehnologije, rukavica na osnovu trenutnog izraza lica tumači emocije i procenjuje njihov intenzitet, a korisnik u kombinaciji sa onim što čuje dobija potpuniju informaciju iz realnog sveta. Rukavica ima više od deset funkcija, a između ostalog, može da pomogne slepim ljudima u boljoj orijentaciji u prostoru oko njih, identifikaciji intenziteta svetla, tačnom detektovanju boja i još mnogo toga.

