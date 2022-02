Imate kompjuter koji skuplja prašinu – Google-ov novi softver bi mogao da ga vrati u život

Verovatno ste se već više puta do sada zapitali šta da radite sa starom, prevaziđenom tehnologijom, a to posebno važi za stare računare.

Chrome OS Flex će možda moći da udahne novi život vašim starim i Mac računarima

Neki gradovi imaju programe za reciklažu elektronskog otpada i uvek možete da predate svoje stare računare velikim prodavnicama kako biste im to omogućili. Ali važan deo upravljanja rastućim problemom e-otpada je osigurati da tehnologija koju koristimo ostane korisna što je duže moguće. I, kako se ispostavilo, Google ima novi softver koji bi mogao pomoći u tome. Kompanija je u utorak objavila svoje planove za izdavanje Chrome OS Flex-a, potpuno besplatnog Chrome OS operativnog sistema koji ćete često naći na jeftinim laptopovima i all-in-one računarima. Razlika? Umesto da se oslanja na novi hardver, Chrome OS Flex je dizajniran da radi na PC i Mac računarima starim oko 13 godina. To znači da se neki od računara koji skupljaju prašinu po kući mogu staviti u funkciju kao mašine za pretraživanje weba, ovog puta sa ažuriranom bezbednošću i nekim svežim funkcijama.

Google kaže da je Chrome OS Flex tehnički namenjen „preduzećima i školama“, ali će i obični korisnici moći sami da ga preuzmu. I uz samo malo truda, trebalo bi da bude dovoljno lako pokrenuti softver na mašinama starim decenijama — pod pretpostavkom da se još uvek uključuju, tj. Ali da li biste trebali da se odlučite i instalirate ove stvari? Vremenom, možda. Chrome OS Flex je sada dostupan kao softver za „rani pristup“, što znači da verovatno neće biti tako stabilan kao potpuno izdanje koje dolazi za nekoliko meseci. Ipak, softver je možda upravo ono što je nekima potrebno da bi njihovi stari računari ponovo radili pouzdano. Evo šta treba da znate o tome kako funkcioniše Chrome OS Flex. Hoće li raditi na mom računaru? Verovatno, osim ako ga niste kupili mnogo pre 2010. Ako vaš računar ima najmanje 4 gigabajta RAM-a i hard disk sa najmanje 16 GB prostora za skladištenje, vaš novi operativni sistem će verovatno raditi sasvim dobro.

Uz to, softver će (očigledno) raditi bolje na nekim mašinama od drugih, a Google je pokušao da pojednostavi stvari tako što je sastavio listu mašina koje su sertifikovane za rad sa Chrome OS Flex-om. Međutim, ne brinite ako se naziv modela vašeg starog računara ne pojavljuje tamo – većina Windows mašina i Intel Mac računara iz poslednjih deset godina bi trebalo da mogu da pokrenu softver. Osim toga, važe neka očigledna upozorenja. Računar i dalje mora da se uključi i da bude u pristojnom radnom stanju — Google ne može magično da reši fizičke probleme. Da li ga je lako instalirati? Google kaže da je proces prilično jednostavan, ali ćete morati sami da testirate tu tvrdnju. Predviđeno je da preuzmete softver na USB stick, koji zatim uključite u dotični stari računar. Kada podesite taj računar da prvo traži USB drive prilikom uključivanja, trebalo bi da učita softver sa USB sticka i da vam dozvoli da pokrenete Chrome OS Flex kao probu, pre nego što se obavežete na bilo šta.

Ako odlučite da pređete na Chrome OS Flex trajno, koristićete isti USB stick za instaliranje tog softvera preko bilo čega drugog koji se već nalazi na tom hard disku. Ovo je trajna promena, tako da je sada vreme da napravite rezervnu kopiju svih važnih fajlova i medija. Za razliku od vašeg tipičnog Windows ili Mac računara, mašina koja koristi Chrome OS Flex je uglavnom namenjena za rad u web browseru. To zvuči prilično ograničeno – i može biti – ali to i dalje znači da možete da strimujete muziku, video zapise, uređujete fotografije i nešto pišete. Ako je šetkanje po Internetu nešto na šta vi ili vaša porodica provodite mnogo vremena, dodatni računar koji koristi ovaj softver bi mogao biti od koristi. Možda postane namenska mašina za decu, kojom možete daljinski upravljati pomoću Google-ove aplikacije Family Link.

Chrome OS Flex računar bi takođe bio odlična mašina za „goste“ – ljude koji svrate i moraju da urade nešto na mreži. Pošto je ovo Google softver o kome govorimo, on takođe dolazi sa pregršt funkcija koje zvuče poznato, kao što je podrška za Google Assistant-a i mogućnost povezivanja sa Android telefonom da biste dobijali dolazna obaveštenja na ekranu računara. Uz to, neće sve ove nove funkcije raditi na svakom starom računaru, tako da je vredno držati svoja očekivanja pod kontrolom. Koji su nedostaci? Daleko najveći nedostatak je softverska podrška. U osnovi je nema. Osim ako kompanija koja stoji iza vašeg omiljenog softvera nema verziju koja radi unutar web browsera, verovatno nemate sreće. I dok moderni Chromebook-ovi imaju mogućnost preuzimanja i instaliranja Android aplikacija iz Google Play prodavnice, to ne možete da uradite na starom računaru koji koristi Chrome OS Flex.

Postoje i neke stvari za koje Chrome OS nikada nije bio dizajniran, poput puštanja muzike ili filmova sa CD-a ili DVD-a. Isto važi i za skenere otiska prsta, kamere za prepoznavanje lica i olovke sa kojima je vaš računar možda trebalo da radi. I iako možete da prilagodite podešavanja Chrome OS-a da bi malo više poštovao vašu privatnost, neće se svi osećati prijatno da ulaze all-in na Google-ov softver. Šta još mogu da radim sa svojim starim računarom? Ako vam se Google-ov softver ne čini kao dobar, postoji mnogo drugih stvari za koje možete koristiti svoje stare računare. Pretvorite ga u server: Imate kolekciju kućnih filmova i legitimno nabavljene digitalne filmove? Ako mogu da stanu na hard disk vašeg starog računara, instalirajte aplikaciju pod nazivom Plex i koristite tu mašinu kao kamen temeljac svog ličnog Netflix-a.

Reciklirajte ga: Ako vaš računar nije super star, možda bi to bila vredna donacija nekom drugom ko bi mogao da ga koristi.

Prodajte ga: Verovali ili ne, ne nedostaje ljudi koji su voljni da kupe stare računare. Nekima od njih su potrebni dodatni delovi. Drugi traže mašine specifične za period za igranje starijih igara. U svakom slučaju, postoji prilično velika šansa da će neko tamo pronaći onoliko vrednosti u vašoj staroj tehnologiji kao što ste vi nekada.

Izvor: Washingtonpost

