Imena slavnih ličnosti koja su najopasnija za internet pretragu

Internet prevaranti učiniće gotovo sve kako bi se domogli pristupa kućnim računarima ili mobilnim uređajima. Prema nedavno objavljenoj studiji bezbednosne kompanije McAfee, zvezda Gilmore Girls i Handmaid’s Tale Alexis Bledel proglašena je najopasnijom slavnom ličnošću 2019. godine dok su Internet pretrage za te čuvene uloge (kao i vesti o ponovnom pokretanju Gilmore Girls) dovele malvere do većeg broja ljudi ove godine nego pretrage bilo koje druge poznate ličnosti.

McAfee razmatra nekoliko različitih kategorija u određivanju najopasnije poznate ličnosti. „Gledamo ime slavne ličnosti zajedno sa popularnim terminom za pretragu koji bi ih mogao izložiti zlonamernom sajtu, poput torrent, piratski striming sajt, i takve stvari“, objasnio je Gary Davis iz McAfee-a. „Termin „besplatno“ se dosta puta ponavljao jer, ako pogledate ovogodišnjih Top 10, veliki broj ovih poznatih ličnosti se pojavljuje na servisima koji se naplaćuju. Zatim ih rangiramo na osnovu onoga što nalazimo u rezultatima naših pretraga.“

Tačnije, McAfee je koristio sledeće pojmove za pretragu: Torrent, Fix gamble, Free mp3, Nudes, Pirated download, Sledging i Streaming. U kombinaciji sa imenom slavne osobe, kompanija je tada pretraživala internet u potrazi za poklapanjem pomoću Google API konzole za traženje popularnih igara za mobilne uređaje, računare i platforme. McAfee alat WebAdvisor je tada generisao ocenu za svaki domen i URL na osnovu relativnog rizika za posetioce na skali od -127 do 127 pri čemu veći rezultati ukazuju na veći rizik. Pretrage za glumicom Bledel osvojile su 10,6, što je više od bilo koje druge slavne ličnosti koja je učestvovala u istraživanju.

Bledel je pobedila voditelja Late Late Show James Corden-a, zvezdu serije Game of Thrones Sophie Turner, glavnu glumicu filma Pitch Perfect, Anna Kendrick i Lupita Niongo koje su ove godine glumile u filmovima Us i Little Monsters. Sve te emisije i filmovi trenutno su dostupni na jednoj ili više striming usluga, poput Hulu ili HBO. S obzirom na mogućnost dobijanja premijum sadržaja besplatno, potencijalne opasnosti od hvatanja virusa na kućnom računaru ili mobilnom uređaju mogu se lako racionalizovati.

Naravno, nije svaka veb lokacija podjednako opasna. Ukoliko idete da pretražite YouTube snimke za Gilmore Girls, generalno nema opasnosti. Međutim, ako počnete da klikćete na linkove koji obećavaju pristup celim epizodama ili gole slike zvezda u odeljku komentara tih video zapisa, stvari se komplikuju. Srećom, ove vrste prevare retko ciljaju kompanije, bilo velike ili male.

Iako McAfee nije imao demografski pregled ljudi koji pretražuju ovaj ilegalni materijal, Davis ističe da su deca i tinejdžeri često žrtve. To nije nužno zato što su posebno tražili slike poznatih ličnosti, već zato što jednostavno nemaju pristup pretplatničkom servisu za striming odakle je sadržaj originalno potekao i osećaju da je skidanje sa torenta njihov jedini izlaz.

Izvor: Engadget