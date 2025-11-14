PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Imenovana katedra na Carnegie Mellonu nosi ime profesora Aleksandra Kavčića

Profesor Aleksandar Kavčić, poznat po svom radu na Carnegie Mellon University (CMU) u Americi i filantropskim inicijativama u Srbiji, jedna je od ličnosti po kojoj je nazvana nova imenovana katedra na prestižnom američkom univerzitetu. Profesorka Carolyn Rosé sa Language Technologies Institute i Human‑Computer Interaction Institute imenovana je za Kavčić–Moura Professorship, katedru koja nosi imena profesora Kavčića i profesora Joséa Moure, u znak priznanja za njihov doprinos razvoju istraživanja i obrazovanja. Ova imenovana katedra omogućiće profesorki Rosé dodatnu podršku za istraživanja u oblasti saradnje između ljudi i veštačke inteligencije, sa posebnim fokusom na sajber‑bezbednost i data science.

Foto: Dejan Milovanović

Kako se navodi u saopštenju Carnegie Mellona, profesorka Rosé je nagrađena zbog rada koji spaja teorijske uvide iz psihologije, sociolingvistike i analize diskursa sa naprednim kompjuterskim modelima. Nova katedra omogućiće joj dodatnu podršku za istraživanja u oblasti saradnje između ljudi i veštačke inteligencije, posebno u domenu sajber bezbednosti i data science-a.

„Posebno mi je čast da nosim zvanje koje nosi imena profesora Aleksandra Kavčića i Joséa Moure. Profesor Kavčić je danas poznat po svom radu u Srbiji, gde kroz svoju fondaciju obezbeđuje besplatne udžbenike za škole, dok profesor Moura s njim i drugima sarađuje na razvoju data science obrazovanja na Carnegie Mellonu“, izjavila je Rosé.

Profesor Aleksandar Kavčić izjavio je tim povodom: „Izuzetno mi je zadovoljstvo što profesorka Carolyn Rosé prepoznaje rad koji smo zajedno sa kolegama podržavali kroz Kavčić–Moura Professorship. Ova katedra predstavlja ne samo priznanje za izvanredna istraživanja u oblasti računarskih nauka, već i priliku da se podrže mladi istraživači i unapredi obrazovanje u oblasti veštačke inteligencije i data science. Radujem se budućim projektima i saradnji koja će doprineti razvoju tehnologije i obrazovanja, kako na Carnegie Mellonu, tako i globalno.“

Naziv Kavčić–Moura Professorship potvrđuje i aktivnu akademsku ulogu profesora Aleksandra Kavčića na Carnegie Mellonu, gde je dugi niz godina angažovan u okviru Department of Electrical and Computer Engineering. Sam naziv katedre predstavlja najviši oblik univerzitetskog priznanja i dodeljuje se naučnicima koji su trajno doprineli razvoju istraživanja i obrazovanja.

Profesor Kavčić, poznat i po filantropskim inicijativama u Srbiji, time ostaje prepoznat kao deo akademske tradicije jednog od najuglednijih svetskih univerziteta, a njegovo ime sada nosi katedra koja će i u budućnosti podržavati istraživanja na raskršću tehnologije, obrazovanja i društva.

Zvaničnu vest objavio je Carnegie Mellon University – School of Computer Science na svom sajtu. Izvor: Carnegie Mellon University

