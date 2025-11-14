Imenovana katedra na Carnegie Mellonu nosi ime profesora Aleksandra Kavčića

Profesor Aleksandar Kavčić, poznat po svom radu na Carnegie Mellon University (CMU) u Americi i filantropskim inicijativama u Srbiji, jedna je od ličnosti po kojoj je nazvana nova imenovana katedra na prestižnom američkom univerzitetu. Profesorka Carolyn Rosé sa Language Technologies Institute i Human‑Computer Interaction Institute imenovana je za Kavčić–Moura Professorship, katedru koja nosi imena profesora Kavčića i profesora Joséa Moure, u znak priznanja za njihov doprinos razvoju istraživanja i obrazovanja. Ova imenovana katedra omogućiće profesorki Rosé dodatnu podršku za istraživanja u oblasti saradnje između ljudi i veštačke inteligencije, sa posebnim fokusom na sajber‑bezbednost i data science.

Foto: Dejan Milovanović

Kako se navodi u saopštenju Carnegie Mellona, profesorka Rosé je nagrađena zbog rada koji spaja teorijske uvide iz psihologije, sociolingvistike i analize diskursa sa naprednim kompjuterskim modelima. Nova katedra omogućiće joj dodatnu podršku za istraživanja u oblasti saradnje između ljudi i veštačke inteligencije, posebno u domenu sajber bezbednosti i data science-a.

„Posebno mi je čast da nosim zvanje koje nosi imena profesora Aleksandra Kavčića i Joséa Moure. Profesor Kavčić je danas poznat po svom radu u Srbiji, gde kroz svoju fondaciju obezbeđuje besplatne udžbenike za škole, dok profesor Moura s njim i drugima sarađuje na razvoju data science obrazovanja na Carnegie Mellonu“, izjavila je Rosé.

Profesor Aleksandar Kavčić izjavio je tim povodom: „Izuzetno mi je zadovoljstvo što profesorka Carolyn Rosé prepoznaje rad koji smo zajedno sa kolegama podržavali kroz Kavčić–Moura Professorship. Ova katedra predstavlja ne samo priznanje za izvanredna istraživanja u oblasti računarskih nauka, već i priliku da se podrže mladi istraživači i unapredi obrazovanje u oblasti veštačke inteligencije i data science. Radujem se budućim projektima i saradnji koja će doprineti razvoju tehnologije i obrazovanja, kako na Carnegie Mellonu, tako i globalno.“

Naziv Kavčić–Moura Professorship potvrđuje i aktivnu akademsku ulogu profesora Aleksandra Kavčića na Carnegie Mellonu, gde je dugi niz godina angažovan u okviru Department of Electrical and Computer Engineering. Sam naziv katedre predstavlja najviši oblik univerzitetskog priznanja i dodeljuje se naučnicima koji su trajno doprineli razvoju istraživanja i obrazovanja.

Profesor Kavčić, poznat i po filantropskim inicijativama u Srbiji, time ostaje prepoznat kao deo akademske tradicije jednog od najuglednijih svetskih univerziteta, a njegovo ime sada nosi katedra koja će i u budućnosti podržavati istraživanja na raskršću tehnologije, obrazovanja i društva.

Zvaničnu vest objavio je Carnegie Mellon University – School of Computer Science na svom sajtu. Izvor: Carnegie Mellon University