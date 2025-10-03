Imgur povukao usluge iz Velike Britanije zbog istrage o zaštiti podataka

Popularna platforma za hosting slika Imgur više nije dostupna korisnicima u Velikoj Britaniji. Na sajtu i u trećim stranama gde su fotografije ugrađene sada se pojavljuje obaveštenje „content not available in your region“. Odluka dolazi nakon što je britanski regulator za zaštitu podataka (ICO) upozorio da planira da izrekne kaznu vlasniku Imgura, kompaniji MediaLab AI, zbog istrage koja se odnosi na zaštitu privatnosti dece, starosnu verifikaciju i obradu podataka korisnika.

Istraga i reakcija regulatora

Tačni detalji kazne i nalaza istrage još nisu objavljeni. ICO je saopštio da je povlačenje Imgura iz Velike Britanije poslovna odluka same kompanije, ali je naglasio da napuštanje tržišta ne znači i izbegavanje mogućih sankcija. Regulator je dodao da su nalazi za sada „privremeni“ i da će razmotriti stavove MediaLaba pre donošenja konačne odluke o izricanju novčane kazne.

Šira slika i prethodni slučajevi

ICO je poslednjih godina pojačao sprovođenje pravila o zaštiti podataka maloletnika. Tako je 2023. kaznio TikTok sa 15,8 miliona dolara zbog navodnog kršenja zakona o privatnosti, navodeći da je aplikacija 2020. godine omogućila pristup i do 1,4 miliona dece mlađe od 13 godina, suprotno sopstvenim pravilima. TikTok se i ove godine suočava sa novom istragom zbog sličnih optužbi.

Regulator je ranije izražavao zabrinutost i zbog Snapchata i njegovog generativnog AI chatbota My AI, tvrdeći da bi on mogao da ugrozi privatnost dece. Potez prema Imgur-u deo je šire strategije ICO-a da poveća odgovornost digitalnih platformi u pogledu zaštite najmlađih korisnika.

Izvor: Engadget