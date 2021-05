Implementirajte data centar za samo nekoliko dana – Vertiv VRC-S Edge-Ready mikro data centar

Pravni zahtevi, potreba za lokalnom konsolidacijom podataka i, pre svega, visoki troškovi održavanja mreža, njihova latencija i bezbednost dovode do ogromnog rasta decentralizovanog IT-a, tj. edge aplikacija, a Vertiv nudi gotova rešenja.

Upotreba prostorija u zgradama koje nisu originalno namenjene za korišćenje informatičke opreme predstavlja poseban izazov. Zato je cilj takvih data centara za mikropodatke, koji su veličine ormarića, da osiguraju da informatičke operacije budu gotovo jednako pouzdane kao u velikim data centrima. Budući da edge aplikacije nemaju lokalno kvalifikovano osoblje koje njima upravlja u samim centrima, veoma je važno kvalitetno upravljanje i monitoring na daljinu sa sve elementima infrastrukture.

Vertiv VRC-s je plug and play mikro data centar koji se proizvodi fabrički i specifično je dizajniran za IT edge aplikacije. Dostupan u raznim konfiguracijama, Vertiv VRC-S isporučuje se za samo par dana, a njegova instalacija traje tek nekoliko sati. Možete da izaberete između četiri veličine s dva odvojena načina hlađenja (split i self-contained), s opcijama čuvanja podataka, kao i mogućnostima za integraciju UPS-a. Intelligent switch PDU, uključujući monitoring i sve njegove komponente, savršeno dopunjuju ponudu sveobuhvatnim softverskim paketom.

S ovim sistemom imate sve što vam je potrebno za brzu dogradnju bilo kojeg prostora mikro data centrom za smeštanje vrhunske IT opreme. S prostorom koji osigurava smeštaj vaše IT opreme i to s podrškom 3,5 kW integrisanog IT hlađenja, sve preko jednofazne 16 A konekcije, Vertiv VRC-S vam pruža brzo, lagano i pouzdano postavljanje informacione opreme gde god vam je potrebna. Menadžerima ovih sistema svakako će biti korisno što postupak uveliko smanjuje potrošnju vremena i resursa, od specifikacije tačnih komponenata, čekanja na izradu individualizovanog rešenja ili integracije odgovarajućih sistema, UPS-a, PDU-a, te nadzora. Fabrički definisani Vertiv Servisi pružaju profesionalni način instalacije i pokretanja vašeg Vertiv VRC-S sistema.

Donosimo vam nekoliko razloga zašto bi vas Vertiv VRC-S mikro data centar mogao zainteresovati:

Minimalan trud tokom planiranja – sve komponente garantuju besprekoran rad u skladu s vašim zahtevima, a sistem je spreman za isporuku u okviru nekoliko dana. Prilagodljivost prostoru – izdržljiv Vertiv VR serverski ormar s postoljem dostupan je u četiri veličine s jednom tonom dinamičkog opterećenja. Zatvoreni sistem povećava nivo sigurnosti i efikasnosti hlađenja, a vi samo treba da odaberete veličinu koja najbolje odgovara vašim IT potrebama. Niski operativni troškovi zbog efikasnog hlađenja – sistem za hlađenje prilagođava se nivou toplote koju generiše oprema, čime se smanjuje potrošnja energije. Toplota ostaje unutra ili se uklanja kroz armaturu zgrade. Povećana dostupnost pomoću rezervnog sistema hlađenja – stvorite dodatnu zaštitu s protokom vazduha za hitne situacije kada dođe do prekida hlađenja, što produžava vreme za kontrolu i reakciju. Veća pouzdanost monitoringa i daljinskog upravljanja – nadgledajte i kontrolišite svoju IT opremu lako, pouzdano i intuitivno. Smanjeni troškovi rada kroz optimizaciju praćenja – sve upravljačke mogućnosti na bazi jedne IP adrese smanjuju radni pritisak na zaposlene u IT sektoru.

Vertiv VR dizajniran je po najvišim industrijskim standardima za IT infrastrukturu, s visokom pouzdanošću i dugotrajnošću komponenti. Vertiv takođe osigurava kvalitet u obliku trogodišnje garancije nakon registracije.

Za više detalja posetite Vertiv.com ili nas kontaktirajte na croatia.hello@vertiv.com.

