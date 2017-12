IMPOQO – eTrgovina nove generacije

Kompanija Enetel Solutions je odlučila da trgovcima ponudi mnogo više od interent prodavnice kroz softversku platformu IMPOQO, koja svojim performansama parira svetskim naprednim „enterpise“ rešenjima, dok cenovno odgovara mogućnostima kompanija na domaćem tržištu.

Brzim razvojem tehnologija, trgovci pred sobom danas imaju ogroman izazov „preseljenja“ biznisa na internet. Kupac danas želi komfor, mogućnost da plati ono što kupuje u trenutku kada to njemu odgovara i na način koji njemu odgovara. Trgovac koji zna kako to da ostvari zauvek dobija zadovoljnog i lojalnog kupca koji mu uvećava zaradu. Interes je obostran, a most koji ih veže jeste prodavnica na internetu.

U prilog tome govore i potezi najvećih trgovaca – globalne, svetske kompanije poslednjih godina prelaze masovno na online prodaju i zatvaraju svoje maloprodajne objekte.

IMPOQO nudi ključne faktore za uspešnu online trgovinu kao što su višekanalnost, personalizacija, sistem preporuka (automatizovane preporuke sličnih ili dopunskih proizvoda), napredne funkconalnosti kojima se unapređuje korisničko iskustvo, fleksibilnost, prilagodljivost i jednostavnost upravljanja.

Pametna trgovina

Personalizovani sistem preporuka se bazira na mašinskom učenju i predstavlja vrstu veštačke inteligencije kojom na osnovu prikupljenih podataka o korisničkom ponašanju dobijamo dodatne uvide i automatizaciju generisanja personalizovanih ponuda.

Sistem preporuke je metod rešavanja problema u nalaženju sličnih proizvoda otkrivanjem skrivenih zakonitosti u podacima i prepoznavanju grupa kupaca sa sličnim sklonostima u kupovini, kako bi se formirala ponuda sa najvećom verovatnoćom prodaje u online sistemima koji se odlikuju ogromnim brojem različitih proizvoda, grupa proizvoda i proizvodjača.

IMPOQO mobilne aplikacije povezuju trgovce i kupce na nove načine, omogućavajući prisnu, dvosmernu komunikaciju sa kupcima 365 dana godišnje kroz takozvane push notifikacije. Ove notifikacije omogućavaju personalizaciju ponude kroz geo‑lokacijske promocije, zavisno od aktivnosti i interesovanja korisnika u tačnom trenutku njegove potrebe.

Zahvaljujući notifikacijama, prodavci ne moraju više da iščekuju kupca u objektima ili na web sajtu, već imaju mogućnost komunikacije sa kupcima na bilo kom mestu i u bilo kom trenutku.

Proximity je IMPOQO alat koji omogućava slanje ponuda, poruka i vaučera zavisno od trenutne lokacije korisnika. Na ovaj način moguće je jednostavno zadavati različite kampanje u različitim delovima grada ili zemlje, kao i na lokaciji konkurencije, kako bi se na najbolji mogući način promovisao brend i jačala lojalnost korisnika.

Proširena stvarnost (AR, Augmented Reality) je IMPOQO funkcionalnost koja omogućava vizuelizaciju u prostoru, varijacije vizualizacije proizvoda i dodatne informacije o proizvodu, pa tako korisniku fizičke predmete približavaju u virtuelnoj realnosti. Isprobavanje artikala postaje moguće i na nove načine, prilagođene realnoj situaciji – nameštaj se može birati u željenoj boji i dezenu, te istog trenutka se može „preneti“ na predviđeno mesto unutar doma kupca. Takođe, kupac može da proba obuću, odeću ili modni detalj koje prodavac trenutno fizički nema u radnji. Kada se zahvaljujući iskustvu AR‑a, ipak odluči da kupi robu, ona će biti isporučena na kućnu adresu.

QR kodovi posle višegodišnjeg prisustva dobijaju na značaju u eTrgovini, te se umesto prodavnica na svakom mestu mogu naći plakati, a ne rafovi, odakle korisnik ima mogućnost da kupuje proizvode.

Moduli i alati koje IMPOQO nudi, moguće je prilagoditi potrebama različitih biznisa i njihovim specifičnostima, a korisnik ovom platformom dobija mogućnost da svoje ideje za unapređenje posla realizuje.

(Objavljeno u PC#247)

