In Memoriam: Anđelko Zgorelec (1940-2025)

U Londonu je 17. aprila 2025. godine preminuo Anđelko (Angelo) Zgorelec, osnivač prvog britanskog kompjuterskog časopisa Personal Computer World i istoimenog kompjuterskog sajma. Kasnije je osnivao i druge časopise od kojih neki, kao što je Astronomy Now, izlaze i danas. Gospodin Zgorelec je pomogao pri pripremi prvog Jugoslovenskog kompjuterskog časopisa Računari u vašoj kući, i godinama je pisao za Računare.

Anđelko Zgorelec je rođen u Koprivnici i tokom studija je otišao u London našavši sezonski posao berača voća. Prešao je na pranje sudova u restoranu, onda je postao portir, pa prešao na distribuiranje novina. Interesovali su ga kompjuteri, ali je primetio da u novinarnicama postoje samo američki časopisi kao što je BYTE, pa je došao na ideju da osnuje britanski časopis. Pošto njegov engleski još nije bio na potrebnom nivou, dogovorio se sa prijateljem da bude urednik. Tako su Meyer Solomon i Anđelko Zgorelec pripremili prvi broj radeći u Troubadour kafeu. Časopis se našao na tržištu u martu 1978. a tiraž od 30,000 primeraka je rasprodat za samo nekoliko dana. Ubrzo je došao i drugi broj – stvari su se brzo razvijale zahvaljujući tome što su se na tržištu upravo pojavljivali prvi britanski računari.

Anđelko je razmišljao i o kompjuterskom sajmu, i otputovao je u Ameriku da vidi kako takvi sajmovi izgledaju. Kada je stigao u Njujork i došao do izložbene hale, video je toliki red za karte da se prosto okrenuo i vratio nazad – “ako su ljudi spremni da dva sata čekaju u redu da bi videli sajam, jasno je koliko je to dobra manifestacija”, sećao se kasnije. U Londonu je osnovao Personal Computer World Show koji se održavao u hali Olympia u londonskoj četvrti Kensington.

Dve godine kasnije časopis PCW i sajam su prodati kompaniji VNU Publications za više miliona funti. Od tada je Anđelko živeo životom bogatog čoveka u Londonu, osnivajući i druge časopise među kojima su Office at Home, Practical Electronics, Program Now i Astronomy Now.

Kada je 1983. godine čuo da se u Beogradu priprema specijalno izdanje časopisa Galaksija o kompjuterima, javio se Redakciji i ponudio pomoć. Poslao je dragocenu literaturu i nove brojeve britanskih kompjuterskih časopisa, koji su bili od velike pomoći tokom pripreme Računara u vašoj kući. Kasnije se odazvao pozivu da piše za Računare i u njima objavio veći broj tekstova u kojima je opisivao događaje na britanskoj kompjuterskoj sceni. Ostao je naš prijatelj do poslednjih dana života.

