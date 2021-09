In memoriam: Branislav Mihaljev (1972-2021)

Branislav Mihaljev, dugogodišnji saradnik našeg časopisa na polju baza podataka i poznati stručnjak za Microsoft Access, napustio nas je 2. septembra 2021. nakon kratke i teške bolesti, u pedesetoj godini života.

Svoju ljubav prema računarstvu Bane je razvio još u mladim danima: imao je nepunih dvanaest godina kad je ubedio oca da ga nauči da se služi lemilicom, a tada je insistirao da sam sklopi računar “Galaksija”. Do časa kad je to uspešno uradio, već je znao napamet svaki navod iz legendarnog specijalnog izdanja Galaksije “Računari u vašoj kući”. A kad su PC računari tek počeli da se šire svetom poslovne upotrebe, bio je spreman da se uhvati u koštac sa tim izazovom. Savladao je i koristio dBase, Clipper i FoxPro i započeo karijeru autora poslovnih aplikacija širokog spektra koja će trajati gotovo tri decenije. Ključni trenutak koji je opredelio njegov razvoj je otkrivanje platforme Microsoft Access 2.0, kojoj je odlučio da se posveti u potpunosti. Bio je to uspešan put: razvijao je svoje znanje u praksi, intenzivno koristeći sve verzije Access-a u rešavanju realnih problema mnogobrojnih klijenata iz mnogih delatnosti, stekavši reputaciju stručnjaka koji se ne plaši nijednog izazova.

Šira domaća javnost je upoznala Banetovu stručnost kada je početkom 2000. godine preuzeo Access odeljak na svojevremeno popularnom sajtu “Praktikum na Webu”. Nedugo potom je počeo da piše u našem časopisu, najpre rubriku “Access bajtovi”, a potom i mnogobrojne autorske članke. Dolaskom širokopropusnog interneta u naše krajeve, preneo je svoje aktivnosti na širi plan i to je krunisao statusom Access MVP (Most Valued Professional) za 2008. i 2009. godinu. Do tog vremena je već razvio svoju aktivnost na otvorenom tržištu programerskih usluga na berzi Rent-A-Coder i još nekim platformama, gde je tokom godina razvio besprekoran portfolio i status koji mu je omogućavao da dobija poslove po direktnom pozivu.

Marljivost i upornost koje su krasile Baneta ponekad su se graničile sa inatom: “There is nothing that cannot be done”, glasila je njegova krilatica na portalu MVP gurua. On je taj moto sprovodio u svemu što je radio, ne samo pred računarom, već u svim sferama interesovanja, i bio uspešan u tome. Bilo da je reč o gradnji barskog mikro-ekosistema u svom dvorištu ili finske saune u kući, bez obzira na to da li je reč o fotografisanju konjunkcije Marsa i Saturna ili o istraživanju sadržaja vinilne fonoteke ozbiljnog volumena, ne mareći koliko knjiga će smatrati da je važno da pročita i koliko mapa da prouči i označi pre nego što se uputi na sledeće putovanje u nameri da udovolji svom istraživačkom duhu, Bane je bio bespogovorni poštovalac znanja. Nije trpeo površnost, glupost i licemerje, a uvek je bio spreman da podeli ono što zna i da po svaku cenu sazna još nešto.

Vrata doma u kojem su Branislav i njegova voljena Erika rado dočekivali goste vazda su bila otvorena, a smeh je bio podrazumevan. Nažalost, podmukla bolest ga je zauvek osujetila u ostvarivanju mnogih sjajnih planova, od kojih je redovno zimovanje u zvezdarnici u Višnjanu samo jedan. Ostaće nam u sećanju kao izuzetan stručnjak, pouzdan saradnik i sjajan prijatelj. Neka mu je večna slava.

Branislav Mihaljev je sahranjen 4. septembra 2021. na Mokrinskom groblju u Kikindi.

Dragan Grbić

