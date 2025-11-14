In memoriam: Dejan Ristanović (1963–2025)

Dana 10. novembra nas je napustio Dejan Ristanović, osnivač i glavni urednik PC Press-a, vizionar koji je svojim radom obeležio čitavu epohu razvoja računarstva u našoj zemlji. Njegovo ime zauvek će ostati vezano za prve korake digitalnog društva kod nas, za časopise, knjige, sisteme i ideje koje su generacije čitalaca i entuzijasta uvodile u svet novih tehnologija.

Od prvih programerskih izazova u Matematičkoj gimnaziji i otkrivanja tajni džepnih programabilnih kalkulatora, preko Kluba programera koji je sa kolegama osnovao na beogradskom ETF-u, tragao je za znanjem da bi ga nesebično prenosio dalje i mnogima pomogao da u IT svetu pronađu svoj životni poziv.

Dejan je bio autor legendarnog specijalnog izdanja časopisa Galaksija „Računari u vašoj kući“ (1983), koje je inspirisalo hiljade mladih da naprave svoje prve korake u svetu računara i sklope svoj prvi računar „Galaksiju“. Bio je dugogodišnji urednik časopisa Računari, osnivač i glavni urednik PC Press-a, ali i pokretač sistema Sezam i SezamPro, prvih velikih BBS i internet servisa u Srbiji, koji su otvorili vrata digitalne komunikacije široj javnosti. Autor je i koautor više od 20 knjiga o računarima i softveru, kao i hiljada tekstova koji su bili vodič kroz digitalnu transformaciju. Njegov rad obuhvata i organizaciju konferencija, seminara i događaja, među kojima se posebno ističu Top50, nagrada za internet stvaralaštvo koja se dodeljuje od 1997. godine i konferencije BIZIT, koja se održava od 2014. godine.

Svoje izdavačko životno delo je zaokružio projektima „Računari u vašoj kući, 40 godina“, računarom „Galaksija 2“ koji predstavlja jedinstveni projekat samogradnje i monografijom „Naših 30 godina – tehnologija, ljudi i vizije“. Reprint kultnog izdanja „Računari u vašoj kući“ iz 1984. godine oživeo je duh pionirskih vremena domaćeg računarstva, dok je računar „Galaksija 2“ bio simbol njegovog večitog nastojanja da poveže prošlost i budućnost tehnologije – modernizovana verzija legendarnog uređaja, prilagođena savremenim komponentama i novim generacijama zaljubljenika u elektroniku.

Monografija „Naših 30 godina – Tehnologija, ljudi i vizije“, objavljena aprila 2025. godine na gotovo 500 strana, predstavlja krunu tridesetogodišnjeg rada redakcije PC Press-a. U njoj je Dejan sabrao istoriju domaće IT scene, uspomene i iskustva ljudi koji su stvarali digitalnu epohu Srbije. Knjiga je spoj sećanja, tehnološkog pregleda i inspirativnih priča o ljudima, idejama i inovacijama koje su menjale svet. Sama monografija odražava njegovu životnu filozofiju — da su tehnologije važne, ali da su ljudi i njihova radoznalost ono što pokreće napredak.

Ova tri projekta, koje je pokrenuo i dovršio u poslednjim godinama života, nisu samo puki simboli već su predstavljali njegovu viziju: da se tehnološka istorija ne zaboravi, već da se aktivno preda novim generacijama kao inspiracija za dalje stvaranje, nijednog trenutka se ne ustručavajući da nastavi sa osvajanjem novih vidova interakcije sa publikom, čemu su mogli da posvedoče brojni gledaoci PC Press podkasta u poslednjih par godina.

Dejan je bio mnogo više od urednika i autora. Bio je učitelj, pokretač i naš oslonac. Njegova znatiželja i strpljenje činili su da se i najkomplikovanije teme pretvore u priče koje inspirišu. Njegova energija bila je motivišuća, a njegova vera u ljude i njihovu sposobnost da istražuju i stvaraju bila je beskrajna.

Za nas u PC Press-u, Dejan je bio stub i svetionik. Njegova reč, uvek izgovorena mirno i nenametljivo, imala je snagu da nas usmeri i ohrabri. Njegova sposobnost da vidi dalje od trenutka, da poveže ljude i ideje, ostavila je trag koji će nas voditi i u godinama koje dolaze.

Teško nam je bez njega, ali ono što smo sa Dejanom stvarali pune tri decenije, ostaje kao obaveza i inspiracija. Nastavićemo dalje, čuvajući vrednosti koje smo zajedno sa Dejanom postavili, verujući da se znanje deljenjem umnožava, da se zajednica gradi i da je rezultat razvoja novih tehnologija napredak i dobrobit društva.

Ispraćaj za kremaciju Dejana Ristanovića će se održati u sredu 19. novembra u 14:00. Početak opela će biti u 13:30, na Novom groblju u Beogradu.