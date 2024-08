Indiana Jones and the Great Circle stiže 9. decembra

Indiana Jones and the Great Circle dolazi na Xbox Series X/S i PC 9. decembra, a biće dostupan na Game Pass Ultimate već prvog dana. Igra će takođe biti dostupna na PlayStation 5, ali tek u proleće 2025. godine, uz malo duže čekanje za vlasnike Sony konzole.

PS5 verzija i razvoj situacije

Već neko vreme kruže glasine da će The Great Circle, igra koju je razvila Xbox podružnica MachineGames i koju izdaje Xbox, doći i na PS5. U februaru, direktor Microsoft Gaming-a, Fil Spenser, izjavio je da The Great Circle neće biti dostupan na PS5 ili Switch-u, iako su neke druge Xbox igre prešle na više konzola. Naravno, to nije sprečilo širenje glasina.

MachineGames je postao deo Microsofta nakon što je kompanija kupila ZeniMax 2021. godine, zajedno sa id Software, Arkane i Bethesda Game Studios. U junu 2023. godine, potpredsednik Bethesde, Pit Hines, svedočio je na sudu da su Disney i ZeniMax prvobitno planirali da The Great Circle bude dostupan na više platformi, ali je postao ekskluzivan za Xbox nakon što je Microsoftova kupovina ZeniMax-a odobrena.

Xbox nije u obavezi da objavi The Great Circle na PS5 ili bilo kojoj drugoj platformi. Ova situacija je odvojena od kontroverzne Microsoftove akvizicije Activision Blizzarda, gde je Xbox pravno obavezan da objavljuje nove igre, poput Call of Duty: Black Ops 6 koji izlazi ove jeseni, i na konkurentskim konzolama.

Nedavno smo imali priliku da vidimo 30-minutni pregled igre Indiana Jones and the Great Circle i igra deluje izuzetno šarmantno. Igra je puna akcije, uključujući i borbu protiv nacista, što uključuje i udarce, ali i šamare, što je prijatno iznenađenje. Pročitajte celu recenziju za više detalja.

