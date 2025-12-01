Indie scena na prekretnici: dramatične blokade i nalet novih igara

Iako je u SAD radna nedelja skraćena zbog praznika, indie scena je živahna, sa novim izdanjima i najavama pred velika događanja kao što su The Game Awards i Day of the Devs. Nedelju su obeležile dve priče koje jasno pokazuju s kakvim se pritiscima nezavisni studiji suočavaju, piše Engadget.

Studio Santa Ragione je saopštio da uprkos spoljnim pritiscima želi da objavi svoj novi horor naslov Horses onako kako je zamišljen. Međutim, Valve je blokirao igru na Steam-u, a razvojni tim upozorava da bi nemogućnost prodaje na najvećoj PC platformi mogla da dovede do gašenja studija.

Sa druge strane, Team Cherry je zahvaljujući ogromnom uspehu originalnog Hollow Knighta – sa više od 15 miliona prodatih kopija – imao luksuz godina tišine i neometanog rada na nastavku. Silksong je dobio datum izlaska svega dve nedelje pre nego što će stići do igrača.

Među ovogodišnjim novitetima je A.I.L.A, horor igra u kojoj igrač preuzima ulogu testera VR naslova koje kreira i prilagođava veštačka inteligencija. Kako se poglavlja smenjuju, igra uvodi kultove, zombije, vanzemaljce i druge horor podžanrove. A.I.L.A je sada dostupna na Steam-u (30 dolara uz popust do 9. decembra), PlayStation-u 5 i Xbox Series X/S.

Za ljubitelje dugih open-world RPG-ova stiže Of Ash And Steel, sa više od 45 sati glavne priče. Igra nema klasične markere zadataka – oslanja se na istraživanje i pažljivo praćenje tragova u dijalozima. Naslov košta 30 dolara, uz popust na Steam-u i GOG-u do 8. decembra.

Young Suns je novi životni simulator za do četiri igrača iz studija Ko_Op. Igra je odmah dostupna u Game Pass biblioteci na konzolama, PC-ju i u cloud verziji, ali je i dalje u razvoju, pa su pojedine funkcije ograničene. Radnja je smeštena na Jupiteru, gde igrači istražuju svemirske stanice, prikupljaju resurse i uređuju sopstveni brod-kuću.

U retro platformerskoj estetici stiže Dinopunk: The Cacops Adventure, omaž klasicima poput Wonder Boy i Contra. Igra je dostupna na Steam-u za osam dolara (uz popust do 1. decembra). S druge strane, Ferocious nudi potpuno drugačiji pristup dinosaurima – u pitanju je pucačina u kojoj igrač može da komunicira i kontroliše ove životinje u borbi. Ferocious stiže na Steam 4. decembra i koštaće 25 dolara.

Na kraju, demo igre There Are No Ghosts at the Grand sada je dostupan na Steam-u. U ovoj muzikalnoj misterioznoj igri igrači vode propali hotel, danju ga obnavljaju uz pomoć alata koji mogu da govore, a noću se bore sa duhovima. Naslov stiže 2025. na PC i Xbox Series X/S, kao deo Game Pass ponude.