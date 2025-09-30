Indija odbacila žalbu društvene mreže X

Indijski sud je odbacio pokušaj kompanije X da ospori naredbe vlade o uklanjanju sadržaja.

Sud je presudio da X mora da ukloni sadržaj i odbacio žalbu koja se zasnivala na slobodi govora. Sud je saopštio da se ustavni zakon o slobodi izražavanja odnosi samo na indijske građanje. Ova odluka je značajan trenutak u sve odlučnijem pristupu Indije regulisanju globalnih tehnoloških kompanija.

X je podneo tužbu u martu osporavajući niz naredbi indijske vlade kojima se platformi nalaže da blokira određene naloge i objave posebno sadržaj koji kritikuje zvanične politike. U srži spora je bila upotreba „Sahyog“ vladinog portala pokrenutog u oktobru koji omogućava vlastima da direktno nalože kompanijama društvenim medija da uklone sadržaj.

X za sada nije komentarisao presudu.

Izvor: techcrunch.com