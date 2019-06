Indija planira da lansira svemirsku stanicu do 2030. godine

Širenje ambicija Indije u vezi sa svemirskim letovima sada uključuje dugoročno prisustvo u Zemljinoj orbiti. Šef Indijske organizacije za istraživanje svemira K Sivan nedavno je objavio planove za lansiranje svemirske stanice što bi trebalo da se dogodi negde do 2030. godine.

To će biti relativno mala stanica u kojoj će astronauti ostati samo 15 do 20 dana, ali to bi trebalo da bude dovoljno za eksperimente sa mikrogravitacijom. Indija se neće osloniti na druge zemlje za pomoć, rekao je Sivan.

Očekuje se da će više detalja uslediti nakon što prva ljudska posada iz Indije ode na misiju 2022. godine. Trenutno je fokusirana na misiju sletanja na Mesec za koju još uvek nije formirala posadu koja bi trebala biti lansirana 15. jula.

Ako sve bude išlo po planu, to će Indiju svrstati u ekskluzivni klub. Osim partnerskih zemalja koje su uključene u Međunarodnu svemirsku stanicu, samo su Kina, Rusija i SAD upravljale orbitalnim stanicama daleko od kuće. Ovaj potez takođe pokazuje da Indija namerava da dostigne mnoge aspekte letenja u svemir – u potpunosti namerava da se takmiči sa veteranima svemirskih letova.

