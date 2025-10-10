Indija promoviše domaće zamene za Google i Microsoft

Ministri u Indiji su usred sve većeg zatezanja odnosa sa Amerikom počeli da promovišu domaće aplikacije koje mogu da zamene Google i Microsoft.

„Proizvedeno u Indiji“ postaje jako kao i Trampove reči „proizvedeno u Americi“. Kako Amerika sve više zateže odnose sa drugim državama, tako one počinju sve više da se oslanjaju na sebe i koriste prostor za promociju domaćih proizvoda.

Indija je počela agresivnije da promoviše alternative koje su proizvedene u Indiji za Google, WhatsApp ili Microsoft. Ovo je direktna posledica poreza od 50% na indijski uvoz u Americi. Zvaničnici Indije su počeli sve češće da apeluju na svoje stanovnike da se okrenu ka domaćim proizvodima i uslugama.

Zaho se nudi umesto PowerPoint, MapmyIndia umesto Google Maps. Čini se da ih stanovnici slušaju. Kako zvaničnici preporuče određene aplikacije tako one zabeleže preko milion korisnika u par dana. To je veliki udarac i za kompanije kao što je WhatsApp ali očito važna cena.

