Indija ulaže 18 milijardi dolara u izgradnju čipova

Indija ukupno ulaže 18 milijardi dolara u deset projekta za izgradnju fabrika čipova.

Indija želi da postane globalni proizvođač čipova, ali šanse za to nisu baš tako sjajne. Ova država je čini se kasno krenula u trku za proizvodnju najnaprednijih čipova a možda i nije. Možda je ovo vreme testiranja bilo pogodno za Indiju. Nisu morali da ulažu koliko i druge države, ali se sada čini da su spremni.

Nakon što je Amerika 2022. godine ograničila izvoz svojih naprednih čipova za AI u Kini, počela je definitivno nova trka za samostalnost u proizvodnji poluprovodnika. Kina je svakako ovaj prostor iskoristila. Indija je dobila šansu da smanji zavisnost od uvoza i da obezbedi čipove za strateške sektore što bi ujedno značilo i udaljavanje od Kine.

Indija kao jedan od najvećih svetskih potrošača elektronike koja nema lokalnu industriju čipova i ima minimalnu ulogu u globalnom lancu snabdevanja. Čini se da „misija poluprovdnika“ ima za cilj da ovo promeni.

Svi se slažu da je reč o veoma smeloj ambiciji. Sa druge strane, ne mora biti tako suluda kao što na prvi pogled izgleda. Očigledno da je Indija postavila kao cilj kreiranje sopstvenog lanca snabdevanja od dizajna, proizvodnje, testiranja i pakovanja.

Država je do sada odobrila 10 projekata poluprovodnika sa ukupnim ulaganjem od 18 milijardi dolara. To se nalaze dva pogona za proizvodnju i više fabrika za testiranje i paokovanje.

Prednost Indije je što ima dovoljno obrazovan i iskusan kadar koji ovo može da pokrene. Većina njenih radnika je već bilo zaposleno po velikim inostranim kompanijama tako da se ovo može posmatrati kao velika prednost.

Izvor: cnbc.com