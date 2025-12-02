Indija uvodi obaveznu državnu aplikaciju na svim telefonima

Indijsko Ministarstvo telekomunikacija dalo je proizvođačima mobilnih telefona rok od 90 dana da se usklade sa naređenjem da na svim novim uređajima unapred instaliraju državnu aplikaciju Sanchar Saathi, a da je putem softverskih ažuriranja uvedu i na postojeće telefone, prenosi Rojters.

Interni dopis, poslat 28. novembra, upućen je vodećim kompanijama, među kojima su Apple, Samsung, Vivo, Oppo i Xiaomi. Ovaj potez podseća na odluku Rusije iz avgusta, kada je tamošnja vlada naložila preinstaliranje državne aplikacije Max na sve nove telefone.

Aplikacija Sanchar Saathi već je dostupna u App Store i Google Play prodavnicama, ali novo određenje države čini je obaveznom i onemogućava njeno isključivanje ili brisanje. U aplikaciji se nalaze funkcije za blokiranje i praćenje izgubljenih ili ukradenih telefona preko IMEI broja, kao i mogućnost prijave sumnjivih prevara putem poruka.

Ova odluka dolazi u trenutku kada velike tehnološke kompanije sve više ulažu u indijsko tržište. Iako broj korisnika iOS-a u Indiji ostaje relativno mali, Apple je u septembru ostvario rekordnu prodaju od 9 milijardi dolara. Google je ranije ove godine pokrenuo direktnu onlajn prodaju Pixel telefona u zemlji, a obe kompanije istovremeno proširuju lokalnu proizvodnju svojih uređaja. Apple i Google nisu reagovali.