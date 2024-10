Indijska agencija proširuje digitalna rešenja na tržišta Afrike i Južne Amerike

Indija pregovara sa zemljama u Africi i Južnoj Americi kako bi im pomogla da izgrade digitalni sistem plaćanja koristeći domaći Unified Payments Interface (UPI) kao obrazac.

Očekuje da će dva lansiranja biti završena do početka 2027. godine

Indija planira da proširi svoje tehnološke inovacije u oblasti digitalnih plaćanja širom sveta, promovišući UPI. To je platforma koja omogućuje korisnicima da šalju novac direktno sa jednog bankovnog računa na drugi putem mobilnih uređaja.

“Trenutno radimo sa nekoliko zemalja u Africi i Južnoj Americi na razvoju njihovih sistema digitalnih plaćanja,” izjavio je Dilip Asbe. On je izvršni direktor Nacionalne korporacije za plaćanja Indije (NPCI). On je dodao da bi prvi sporazumi mogli biti postignuti u naredne tri do četiri godine.

Indija je već postigla uspeh sa svojim sistemom digitalnih plaćanja na domaćem tržištu. UPI je postao dominantna platforma za plaćanja u zemlji. Indija sada teži da taj model izveze u druge zemlje koje žele modernizovati svoje finansijske sisteme.

Asbe je naveo da nekoliko afričkih i južnoameričkih zemalja već pokazuje interes za usvajanje UPI-a. Očekuje se da će saradnja sa Indijom na izgradnji ovih sistema doneti korist u vidu modernizacije lokalnih ekonomija i poboljšanja pristupa finansijskim uslugama za građane.

Ovaj korak dolazi u trenutku kada se digitalna transformacija ubrzava širom sveta, a zemlje se takmiče u implementaciji naprednih tehnologija za olakšanje svakodnevnih finansijskih transakcija.

Izvor: Reuters

Podelite s prijateljima

Tweet