Indijski naučnik razvija lasersku tehnologiju za restauraciju mehaničkih komponenti visoke vrednosti

Indijski naučnik razvio je autonomnu tehnologiju za popravku i restauraciju komponenti visoke vrednosti kao što su kalupi, lopatice turbina i vazduhoplovne komponente tako da je potreba za ljudskom intervencijom minimalna.

Uz pomoć tehnologije, neispravna komponenta, koja zahteva popravku, se automatski prepoznaje a pomoću skenera se otkriva mesto oštećenja. Zatim se pomoću alogaritma određuje put taloženja. Za deponovanje materijala se koristi tehnika lasera sa usmerenim taloženjem energije. Sledeća faza je završna obrada i automatizovana inspekcija restauriranog proizvoda.

Sadašnje tehnike popravke najčešće su zavarivanje i termičko prskanje koje ne pružaju ni tačnost ni preciznost. Sve postojeće tehnologije su ručne a kvalitet zavisi od veštine majstora. Tehnologija za koju se zalaže ovaj naučnik ima za cilj da sasvim otkloni navedene nedostatke.

Tehnologija lasera, koju je osmislio Ramesh Kumar Singh, profesor na odseku za mašinsko inženjerstvo IIT Bombaja, prošla je proces validacije i tetsiranja. A sam sistem se sastoji od robotskog sistema za restauraciju i dizajniran je tako da funkcioniše automatski za sve ključne aktivnosti kao što su planiranje putanje skeniranja, otkrivanje oštećenja, taloženje, dorada i inspekcija.

Kako je nova tehnologija dobila odobrenje za rad i prošla kroz sve faze testiranja, očekuje se da će se ubrzo naći na tržištu. Ovakva ideja najverovatnije neće imati velikog odjeka u savremenom svetu masovne proizvodnje. Pogledajmo na primer vrednost i trajnost najrasprostranjenijeg uređaja kao što je TV. TV uređaji novije proizvodnje, kao da imaju određenu grešku koja se pojavljuje baš u momentima isteka garancije. To sve više važi i za druge uređaje. Tehnologija kojom se popravlja ovaj uređaj je skuplja od novog proizvoda. Očito je reč o podsticanju novih kupovina kako bi se opravdala masovna proizvodnja. Naravno postoji i momenat novih funkcija ali to je sasvim drugačiji vid kupovine od one koja je uslovljena kvarom. Zato se navodi da je reč o laserskoj tehnologiji koja će se koristiti za uređaje ili sisteme visoke vrednosti. Ali se i u tom slučaju postavlja pitanje da li svet zaista želi da se koristi ovakvom tehnologijom?

Svakako prednost ove tehnologije se ogleda u jednom specifičnom načinu mišljenja koje može da bude veoma korisno i koje pokazuje da postoje oni koji razmišljaju u smeru reciklaže i ponovne upotrebe. Okruženi smo napuštenim lokacijama u gradskim jezgrima, duž autoputa, okolinama grada. Stare oronule fabrike, napuštene kuće, srušeni pogoni – sve su to mesta koja ponovo možemo da koristimo, a mi se nasuprot toga širimo po obodima i napadamo uslovno rečeno čisto zemljište. Zato je vest o novoj laserskoj tehnologiji značajna – pokazuje da postoje i drugačiji sistemi mišljenja.

Izvor: Timesofindia.com

