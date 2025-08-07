Indonezija će povećati poresku stopu na kripto transakcije

Indonezija povećava poreze na transakcije kriptovalutama.

Indonezija je najavila da će povećati poreze na transakcije kriptovalutama sa višom stopom na trgovine koje se obavljaju na stranim berzama, počev od 1. avgusta, prema novoj uredbe ministrastva finansija.

Kriptovalute su postale popularna investiciona opcija u najvećoj ekonomiji jugoistočne Azije, gde se legalno trguje, ali ne mogu da se koriste kao sredstvo plaćanja.

Ukupna vrednost transakcija kripto imovine utrostručila se u 2024. godine u odnosu na prethodnu godinu na više od 650 milijardi dolara. Tokom 2024. godine u zemlji je bilo preko 20 miliona korisnika na kripto bezrama.

Prema novoj regulativi, prodavci kripto imovine na domaćim berzama moraju da plate porez od 0,21% na vrednost transakcije, u odnosu na prethodnih 0,1% dok prodavci an prekomorskim berzama plaćaju 1% u odnosu na prethodnih 0,2%.

Indonezija je takođe povećala stopu PDV na rudarenje kripto imovine sa 1,1% na 2,2%.

Izvor: uk.finance.yahoo.com