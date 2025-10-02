Indonezija kaznila TikTok zbog sporazuma sa Tokopediom

Indonežanska antimonopolska agencija kaznila je TikTok sa 900.000 dolara zbog kasnog objavljivanja akvizicije platforme za elekrtonsku trgovinu Tokopedija.

TikTok je u januaru 2024. potpisao sporazum o kupovini 75,01% udela Tokopedie za 840 miliona dolara.

Međutim, antimonopolska agencija je istražila i utvrdila da je došlo do kršenja zakona o konkurenciji prilikom ove kupovine zbog čega se TikTok suočio sa novčanom kaznom.

TikTok prilikom ove kupovine nije ispoštovao sve procedure i nije pokazao razumevanje i nameru za konkurentno ponašanje. Za sada nije poznato koja je reakcija ByteDance na ovu odluku.

