Indonezija suspendovala TikTok zbog uskraćivanja podataka

Vlada Indonezije suspendovala je operativnu licencu TikToka. Vlada je optužila kompaniju da nije u potpunosti dostavila tražene podatke tokom masovnih protesta u avgustu.

Aplikacija ima preko 100 miliona korisnika u Indoneziji

Zvaničnik Ministarstva za digitalnu komunikaciju, Aleksandar Sabar, izjavio je da je TikTok prekršio zakon. Aplikacija nije pružila delimične informacije o saobraćaju, strimingu i monetizaciji, uprkos roku do 23. septembra.

Sumnja se da su pojedini nalozi povezani sa online kockanjem zarađivali tokom protesta putem TikTok Live funkcije, iako su svi oblici kockanja zabranjeni u zemlji. TikTok je tada privremeno obustavio funkciju uživo prenosa, pokušavajući da „zadrži bezbedan i civilizovan prostor“ na platformi.

Aplikacija, koja ima preko 100 miliona korisnika u Indoneziji, trenutno je i dalje dostupna, ali nije poznato koliko će zabrana trajati. TikTok je saopštio da poštuje lokalne zakone i da sarađuje sa vlastima na pronalaženju rešenja.

Izvor: Engadget