Indonezija zabranjuje registraciju na TikToku zbog greške u deljenju podataka

Indonezija je saopštila da je suspendovala registracioni status TikToka nakon što nije predao sve podatke koji se odnose na korišćenje funkcije prenosa uživo.

TikTok je pod crvenom zastavicom u Indoneziji. Zvaničnici Indonezije su saopštili da su neki nalozi korišćeni za online kockanje i da su to prenosili uživo tokom nacionalnih protesta i na ovaj način zaradili.

TikTok je bio i platforma na kojoj su se prenosili snimci policijske brutalnosti koja se dogodila tokom protesta u periodu od kraja avgusta do septembra. Tokom tih protesta TikTok je privremeno obustavio funkciju „prenos uživo“.

To nije bilo dovoljno za podršku vladi Indonezije. Korisnici su koristili prenose uživo koji su namenjeni kockanju i na tim strimovima prenosili događaja. Svakako kreativno od strane korisnika ali pogubno po mrežu iz ugla vlade.

Izvor: yahoo.com