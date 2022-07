Infinix razvija napredni sistem hlađenja telefona

Pametni telefoni imaju sve više računarske snage (CPU, grafika, AI), i to je sve sjajno.

Infinix kaže da je koristio napredni „3D“ dizajn

Međutim, da bi istinski iskoristili tu snagu na održiv način, uređaji moraju da rasipaju toplotu koju generišu. To je sve komplikovano u izuzetno kompaktnim uređajima gde je elektronika u suštini stisnuta između baterije i ekrana, dva elementa koji takođe generišu prilično toplote. Obično se neki rashladni element ili materijal koji prenosi toplotu stavlja u kontakt sa vrhom procesora kako bi odveo toplotu i pustio je da se rasipa negde drugde. Umesto toga, vrhunski telefoni su taj pasivni materijal zamenili hlađenjem s parnom komorom kao mnogo efikasnijim rešenjem. Parne komore su zatvorene rashladne komponente sa tečnošću unutra.

Kada se zagreje, toplotna energija pretvara tečnost u gas (paru) koji putuje od procesora do druge strane parne komore, gde se hladi i ponovo pretvara u tečnost (kondenzacija). Kondenzacija oslobađa toplotu dalje od izvora toplote. Para se zatim pretvara u tečnost koja će se vratiti u procesor. Infinix je osmislio sopstveni poboljšani dizajn parne komore. Teško je uporediti različite dizajne, jer ih obično ne možemo pokrenuti na istoj hardverskoj platformi kao što bismo radili sa računarom za igre. Međutim, ilustracije pokazuju veliku površinu na kojoj može doći do hlađenja. To je dobar znak i obično je ključna metrika koju treba posmatrati. Infinix kaže da je koristio napredni „3D“ dizajn za povećanje ukupne zapremine komore, i to ima smisla jer su širina i dužina možda ograničene faktorom oblika telefona. Iako je princip relativno jednostavan, izgradnja takvih rashladnih uređaja u izuzetno malom obimu je izazovna.

Manji proizvodni nedostaci mogu sprečiti da dizajn radi kako se očekivalo. Teorija dizajna treba da zadovolji stvarnost proizvodnje. Na kraju, moramo da izmerimo trajne performanse u aplikacijama kao što su 3D igre ili drugi računarski zahtevni zadaci. U teoriji, performanse bi bile manje podložne padovima zbog termičkog prigušenja (smanjenje brzine računara da bi se smanjila toplota).

Izvor: Ubergizmo

