Influenseri i reklamiranje na društvenim mrežama

Prošlo je skoro godinu dana od kada je FTC (Federal Trade Commission) upozorio influensere na društvenim mrežama da bi trebalo da jasno naglase kada je neki sadržaj koji dele plaćen. Ipak, većina uticajnih naloga na platformama YouTube i Pinterest još uvek ne dodaje odgovarajuća obaveštenja sponzorisanim sadržajima.

Istraživači sa Princeton univerziteta analizirali su preko 500 hiljada YouTube video sadržaja, te 2,1 milion pinova na platformi Pinterest, a koji su postavljani u periodu od avgusta do septembra 2017. godine, te došli do zaključka da mali broj sadržaja ima pisana obaveštenja u slučajevima kada je ono što se deli sponzorisano. Influenseri bi, kako se ističe u istraživanju, trebalo da obaveštavaju one koji ih prate o tome da dobijaju procenat od svake kupovine koja se obavi preko linkova koje dele.

Tako je reklamiranje na društvenim mrežama, a bez odgovarajućih obaveštenja, postalo veliki problem u proteklih nekoliko godina, pa i slavne ličnosti u okviru svojih naloga promovišu određene proizvode, a bez komentara o tome da li od takvih promocija nešto i zarađuju. Problem je u tome što, bez odgovarajućeg obaveštenja, korisnici ne znaju da li influenseri preporučuju neki proizvod zato što im se dopao, te ga smatraju kvalitetnim, ili zato što ih neko za to plaća.

Stručnjaci veruju da rešenje ovog problema leži u internet pretraživačima, te tim sa Princeton univerziteta planira da kreira ekstenziju koja bi trebalo da prepoznaje ovakve marketinške kampanje, te o njima obaveštava korisnike, kad već oni koji bi to trebali da rade – neće.

