INFOFEST 2025: Četvrta decenija promocije inovacija

Tradicionalni regionalni festival informatičkih dostignuća, INFOFEST, održaće se u hotelu “Avala” u Budvi, u periodu od 28. septembra do 1. oktobra 2025. godine. Pod sloganom koji spaja tehnološku budućnost i sadašnje izazove, ovogodišnji INFOFEST će tradicionalno okupiti lidere iz ICT industrije, javnog sektora, privrede i akademske zajednice.

“Sa tradicijom dugom preko tri decenije, INFOFEST ostaje ključno mesto za dijalog o tehnološkoj budućnosti regiona. Naš cilj je da i ove godine stvorimo platformu gde se ideje pretvaraju u dela, spajajući IT sektor, privredu, državne institucije, akademsku zajednicu, a ove godine sa posebnim fokusom i startap zajednicu, kako bismo zajedno kreirali efikasniju digitalnu budućnost za sve,” izjavio je Miloš Savić, direktor Infofesta.

U fokusu ovogodišnjeg programa biće najaktuelniji trendovi, a kroz seriju panela i prezentacija diskutovaće se o tome kako veštačka inteligencija (AI) menja industrije i svakodnevni život. Biće reči o ključnim izazovima zaštite podataka, digitalnom suverenitetu, kao i teme etike i odgovornosti u digitalnom dobu. Poseban segment biće posvećen digitalnoj transformaciji u okviru javne uprave. Pored toga, kroz specijalni program “INFOFEST Inspiration”, biće predstavljena nova generacija preduzetnika sa ciljem ohrabrivanja i podrške mladima.

Pored bogatog zvaničnog programa, INFOFEST je i pravi epicentar poslovne zajednice. Tradicionalno je poznat po jedinstvenoj atmosferi i neformalnom druženju, gde učesnici imaju priliku za razmenu iskustava, sklapanje novih partnerstava i jačanje postojećih veza.

Prijave za INFOFEST 2025 su otvorene, a više informacija o programu i uslovima učešća možete pronaći na zvaničnom sajtu: www.infofest.com